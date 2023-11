Ilyen tradíció a Világító ablakok kezdeményezés, amely idén sem maradhat el Dél-Fejér vármegyei településen. Az Előszállási Ifjúsági Egyesület elnöke, Kanik Péter elmondta, nem is volt kérdés, hogy az adventi várakozás leginkább várt közösségformáló megmozdulását, 2023. telén is megszervezik. Györki Lilla

– Már október végén meghirdettük Györki Lilla szervezőtársammal együtt az Adventi ablakok kezdeményezésünket, amely a tavaly nagy sikert aratott, így idén is hamar gazdára találtak az adventi ablakok. A lényege, hogy december 1 és 24 között minden nap másnak a kidíszített ablaka világít, a díszítők előzetesen kiosztott sorszámok alapján. Az ablakdíszben meg kell jelennie a sorszámnak is végül Szenteste egyszerre világít az összes ablak. Hogy melyik nap, hol található a sorszámmal ellátott kidíszített világító ablak az meglepetés, mert az ablakvadászoknak, a faluban kell megkeresniük, lefényképezni és feltölteni az Adventi Ablakok Előszállás csoportba – mondja lelkesen az egyesület elnöke, majd hozzáteszi: – Nyertes és díjazottak nincsenek, hisz ez nem egy verseny. Ez nem erről szól, hanem sokkal többről. Itt mindenki nyer, mind a díszítő, mind a vadász, illetve az is, aki csak gyönyörködik egy-egy szép ablakban egy kis esti séta során. Ahhoz, hogy sétálgatva megtalálják az ablakvadászok a soron következő ablakot, minden délután kiteszünk egy rejtvényt. Tegyük együtt szebbé a karácsony várakozást!