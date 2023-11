A karácsonyi előkészületeknek és az ehhez kapcsolódó programoknak igyekszik eleget tenni a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ is, akik november 24-én a Kisfaludi Közösségi Házban adventi koszorút készítenek az érdeklődőkkel. Mint felhívásukban is írják az ingyenes program 17 órától kezdődik, de a helyek már most beteltek.

A foglalkozás regisztrációhoz kötött volt, de olyannyira sokat jelentkeztek, hogy idő előtt betelt, így a szervezők már nem tudnak új regisztrálókat fogadni.

Azok, akik ezúttal lemaradtak ne csüggedjenek, hiszen az SZKKK további karácsonyi programokkal is készül még, ilyen például egy korábbi cikkünkben említett mézeskalács házikó építés.