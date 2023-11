Közel kétszáz, szépen becsomagolt ajándékot pakolt pénteken este a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumból autóba Nagy Zoltán Péter, a Fejér Megyei Hírlap főszerkesztője, hogy a jól megrakott pakkal szombaton hajnalban elindulhasson Romániába. A Bákó megyében található Pusztina településre immáron tizenharmadik éve hordja a meglepetéseket, melyeket egy csapat fehérvárinak köszönhetően juttathatnak el a csángóföldi magyaroknak. Deák Lajosné önkormányzati képviselő így mesélt a kezdeményezésről:

- Évek óta támogatjuk a pusztinai településen élőket az adományokkal. Kimondottan a hátrányos helyzetű csángó családok számára viszünk ezúttal is ajándékokat. A kiosztást követően pedig, immáron tizennyolcadik alkalommal szervezünk jótékonysági estet a református és a katolikus egyház közreműködésével december 1-jén a Szent István Hitoktatási Központ és Művelődési Házban – mondja Deák Lajosné. Az eseményre ezúttal is érkezik Nyisztor Ilona és hagyományőrző női csoportja (akikkel korábban karácsonyi riportot is készítettünk). A fehérváriak most Kárpátalját támogatják a jótékonysági eseményen: két beregszászi idősek otthonát és a munkácsi Szent Erzsébet Karitászt.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A pusztinai gyerekek – 6-16 évesek - már nagyon várják az ajándékokat, melyeket idén a székesfehérvári Talentum Református, a Hétvezér és a ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai készítettek össze és magánszemélyek is hozzájárultak támogatásukkal.

- Nagyon megható, hogy gyerekek ajándéka jut el gyerekeknek, nemes gesztusnak tartom – teszi hozzá Deák Lajosné. – Ezzel tulajdonképpen a gyerekek kicsit úgy érezhetik, maguk is belecsöppennek azoknak a családjába karácsony este, akiknek a meglepetéseket küldik. Az ajándékokat ezúttal is a Nyisztor Ilona által fenntartott Magyar Házba visszük, itt osztjuk szét a rászoruló családok között.

Nagy Zoltán Péter indulás előtt így mesélt a kezdeményezésről, s arról, miért tartja fontosnak az abban való részvételt:

- Első pillanattól vállaltam, hogy a pusztinai csángó gyerekeknek a Fehérváron, Fejérben összegyűjtött ajándékokat elviszem, hiszen fontos számomra a határon túlra szorult magyarság sorsa. Azon belül pedig azoké, akik szórványokban kénytelenek élni, mert elszakították őket a többi magyartól. Ilyenek a csángók is, akik Bákó megyében, tehát nem Erdélyben élnek. Körbe veszi őket „a román tenger”, akiknek fogalmuk sincs, kik a csángók. Amikor Székelyföldtől még 200 kilométert megyek és ismét magyar szót hallok, akkor bizony elfacsarodik a szívem minden alkalommal. Ahogy pedig a csángók beszélnek, egyenesen élményszámba megy! Az ottani gyerekeknek nincs lehetőségük magyar iskolákba járni, így Nyisztor Ilona Magyar házában tanítják őket délutánonként magyarul beszélni, írni, élni. Máig kapaszkodnak az anyanyelvükbe, így minden, ami arról a földről jön, ahol csak magyarul beszélnek, nekik fontos. Ezért fontosak nekem ők.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Pusztinába induló autó, amit idén is a Székesfehérvári Városgondnokság biztosított, azonban ezúttal sem érkezik vissza üresen: Nyisztor Ilona és a csángó asszonyok utaznak vele Székesfehérvárra, a jótékonysági eseményre. Útjuk költségét a Hit, Remény, Szeretet Alapítvány, a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület és a LogSol Kft. fedezi.