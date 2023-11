Van egy varázslatos, mintegy 130 méteres utcaszakasz a Királyok Városában, ami ámulatba ejti az embert. Ez a Rác utca, amely egy egész városrész emlékét őrzi. Varázsa abban is rejlik, hogy több évszázados fehérvári múltról beszél a betonrengeteg közepén. A 27-es számú házban pedig egy olyan civil szervezet lakik 2010 óta, amely már hosszú esztendeje, egészen pontosan 25 éve azon munkálkodik, hogy a magyar kézművességet megőrizze és továbbéltesse az utódainkban is. Ezen időszak alatt jeleket hagytak a történelmi Székesfehérvár területén, illetve a távolabbi vidékeken is. A lelkes fehérvári kézművesekhez kötődik többek között a különböző alkotói, illetve műhelyi napok, vagy éppen a méltán híres „Tűzzel-Vassal Fesztivál" is, az „Advent a Rác utcában" programsorozatról és a „Betlehemi Szép Csillag" pályázatról nem is beszélve, amely idén már 21. alkalommal került meghirdetésre.

Szenczi Jánosné elnök a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a szervezet az elmúlt negyed évszázadban látványos fejlődésen ment keresztül. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete 1995-ben alakult 15 taggal "Öreghegyi Kézművesek Társasága" néven népművészeti és iparművészeti szakosztállyal, jelenleg pedig már 125 taggal büszkélkedhet. – 25 év sok így elsőre, főleg úgy, hogy annak a felét végig elnököltem – mondta mosolyogva Szenczi Jánosné, aki még 2010-bem csatlakozott a Fehérvári Kézművesek Egyesületéhez, és 2012-ben lett a szervezet elnöke. Hozzátette azt is, hogy a jövőben is folytatniuk kell, amit elkezdtek, hiszen van eredménye a munkájuknak. Elég csak az őszi szünetben tartott gyerekfoglalkozásokat említenünk, amikor a nebulók gyakorlatilag egymásnak adták át a kilincset. Szenczi Jánosné a programokkal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon készülnek a szombaton 11 órakor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban megnyíló „25 év – 25 mesterség" című nagyszabású kiállításukra, amely a szervezet negyedszázados fennállását ünnepli.

A civil szervezet évek óta munkálkodik a magyar kézművesség megőrzése és továbbélése érdekében.

Fotó: Nagy Norbert / Archív

Landgráf Katalin, az Egyesület alelnöke a Betlehemi Szép Csillag pályázatra hívta fel a figyelmet. Mint mondta, az alkotásokat november 27-28-án lehet leadni a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, majd december 2-án, szombaton 11.00 órakor kiállítás nyílik a legszebb alkotásokból és ahogy ő fogalmazott, a díjeső sem maradhat el. A tárlaton meglepetéssel is készül az egyesület, ugyanis a már említett pályaművek mellett, az érdeklődők Radetzky Csilla Betlehem-gyűjteményének válogatását is megcsodálhatják. Dobrovitz Klára, az Egyesület vezetőségi tagja arról tájékoztatott, hogy ugyancsak megszervezik az „Advent a Rác utcában" című népszerű programsorozatot a második és harmadik adventi hétvégén, ahol apró ajándékok és dekorációk készítése szerepel majd a fókuszban.

A sajtótájékoztatón részt vett Viza Attila, Palotaváros önkormányzati képviselője is. A Fehérvári Kézművesek Egyesületet méltatva a képviselő úgy fogalmazott: – Az a régi mondás jutott eszembe. Megtanulni, megtartani, továbbadni – ennek a hármasnak az egyesület tökéletes megfelelt nem csak a városon belül, de azon, sőt a megyén és az országhatáron kívül is. A 25 év pedig önmagáért beszél.