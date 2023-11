Mosolyt fakasztó kezdeményezés 52 perce

A Mikulás idén is bekopogtat a szilasi gyerekekhez

A gyermekek öröméért, boldogságáért egy mezőszilasi pedagógus és kétgyermekes édesanya nem kisebbre vállalkozott, minthogy a Mikulás segédjeként sokadjára is megszervezi, hogy a nagy szakállú Mezőszilasra is ellátogasson. Örömmel jelentjük, a küldetést idén is sikeresen teljesítette: a ,,Ho-ho-ho?” hintóval és egy krampusz segítségével kopogtat majd a házakba december 2-a délután.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

Különleges kezdeményezés, amely idén is megvalósul Mezőszilason: Jön, jön, jön a Mikulás! Fotó: Máté János

– A kezdeményezést még a covid előtti évben indítottam és azóta is van minden évben. Valószínűleg a pedagógusi vénámnak köszönhető, hogy szeretnék a Mikulás bácsival együtt mosolyt csalni a szilasi gyerekek arcára – kezdi beszélgetésünket Kollárné Zámbó Orsolya, majd a részletekre is kitért: A képen látható hintóval érkezett tavaly a Mikulás a szilasi gyerekekhez.

Fotó: A szervező – Családanyaként is tapasztaltam, hogy mekkora örömet tud ez okozni a kis lurkóknak, ha magától a télapótól kapnak ajándékot. Szerencsére az üzenet egyre inkább célt ér itt a faluban. Tavaly például már közel 100 csomag volt a fehér szakállú puttyonyában. Remélljük, ez idén sem lesz mástként! A gyerekeknek szánt csomagokat, ajándékokat december 1-je zárásig lehet leadni a község boltjaiban: a Kutasi, a Kilinkó, a Gabi-óvodával szembeni-, a Nagyné Tóth Andi- Szécheny utca és a Felső kocsma melletti közértekben nyitvatartási időben. Kérem, hogy név, utca és házszám szerepelje a csomagokon. Ahol több gyermek is van a gyermekek keresztneveit is rá lehet írni a csomagokra – zárta gondolatait a kezdeményezés szervezője.

