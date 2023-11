A tavalyi évben már olvashattak Fejér Megyei Hírlap hasábjain erről a nagy szerelemről. Akkor a kétgyermekes édesanya elmondta, hogy a kuvasz a legkiegyensúlyozottabb fajták közé sorolható. Hősiesen védi a portát, megbízhatóan teljesít szolgálatot a rábízott jószágok mellett, ezenfelül elválaszthatatlan társa a családnak, de legfőképpen a gyerekeknek. Nem légből kapott dolog, hiszen nap mint nap átélik, mit is jelent, micsoda nagyszerű dolog a kuvasz a háznál. A gazdaságunkban 14 csodálatos tenyészegyed „teljesít” szolgálatot, és közülük az egyik rangos versenyt nyert múlt szombaton. Erről beszélgettünk Takács Sárával.

Mielőtt belevágnánk, segítsen nekünk, mit jelent az MKE klubkiállítás, amit sikerült megnyerniük?

– A klubkiállítás a kuvaszos klubélet évi legfontosabb eseménye, igazi kuvasz ünnep, ahol valamennyi Kuvasz tenyésztő megméretteti magát, aki visszaigazolást szeretne kapni arról, hol is tart az adott évben a tenyészete. Idén rekord számú nevezés érkezett, 58 kuvasz járult Orcsik István FCI nemzetközi küllembíró szakértő szemei elé.

Mit jelent ez a díj Önöknek? Hogy hívják a díjnyertes kutyáját?

– Tenyészetünk számára hatalmas elismerés ez a díj. A kutyának pedig komoly rangot jelent a klubgyőztes cím. Minden tenyésztő vágya, hogy a kutyája klubgyőztes legyen, ráadásul kedvencünk, Halasi-Pásztor Hidas, már másodjára érdemelte ki ezt a címet. Az, hogy az idén még a fajtagyőztes címet is elhozta a tenyészetünk számára, még a legszebb álmainkat is felülmúlta.

Balról-jobbra: Szabó István az MKE elnöke , középen Takács Sára Halasi-Pásztor Hidassal és Orcsik István FCI nemzetközi küllembíró.

Fotó: Interjúalany

Mindez azt jelenti, hogy folyamatos megmérettetésekre viszi a leghűségesebb barátait? Miért fontos ez egy tenyészet számára?

– Évente több alkalommal is versenybe szállunk a kutyáinkkal, de nem csak a "sztárokat", hanem a felcseperedő utódokat is bemutatjuk az értő bíróknak ugyanúgy, mint a jó borász az aktuális évjáratot. A versengés, a kiállítás egyrészt szenvedély, másrészt komoly szakmai érvek sorakoznak mellette. Ugyanis a most versengő fiatalok előbb-utóbb tenyészegyedek lesznek, s adják majd át a génjeiket a következő generációnak. A mi szemünk sem tévedhetetlen! Ha mi úgy is látjuk, úgy érezzük, hogy egy-egy szép kutya alkalmas lesz majd tenyésztésre, az mindenképpen fontos, hogy a választásunkat több tapasztalt bíró bírálata, jó tanácsa, esetleges döntése is megerősítse. A munkánkhoz, sőt az életünkhöz szorosan hozzá tartozik a fajta és különösen a tőlünk elszármazott fiatalok menedzselése, ezzel úgy érezzük, egy kis "szelettel" hozzájárulunk ennek a nagyszerű fajtának a megtartásához.

Fotó: Interjúalany

A Magyar Kuvasz Egyesület egyik lelkes tagjaként a szervezésből is kiveszi a részét. Készülnek valami nagy durranásra?

– A gazdaságunk működtetése mellett szívesen vállalt és végzett munkánk a fajtával kapcsolatos rendezvények – kiállítások, szakmai napok – szervezése. Itt van például mindjárt áprilisban a XI. Dinnyési találkozó, a „KUVASZFESZT” melynek Fekete György, a híres tenyésztőtársunk hagyományosan a házigazdája. Örömmel mondhatom, hogy már el is kezdődött a rendezvény szervezése, mely az egyesületünk életében mérföldkőnek számító, többnapos nemzetközi érdeklődésre is számot tartó rendezvény lesz. Mertünk nagyot álmodni, és szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy aki 100 feletti létszámban összesereglő gyönyörű kuvaszt szeretne látni, annak ott a helye közöttünk. Hívunk és várunk mindenkit szeretettel áprilisban Dinnyésre, a hagyományőrző központba!