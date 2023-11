Jó néhány lapot betöltene azokkal a történetekkel, amelyek vele gyermek- és fiatalkorában történtek – kezdte a visszaemlékezést a 90 éves ünnepelt. Balogh János Békés vármegyében született, 9 hónapos korától nevelőszülők gondoskodtak róla. Mint meséli, kalandosan indult az élete. Az iskola után került a fővárosba, ahol először téglagyárban dolgozott, majd épületlakatos szakmát tanult és egy lakatosüzemben helyezkedett el, jó darabig az egykori dohánygyárban kialakított szálláson élt. Végzett rendőrként a nagykövetségek épületeit őrizte, majd leszerelt és szakmájában helyezkedett el. Az edzett vasárugyárban ismerte meg párját, akivel 1955-ben kötöttek házasságot. „Azóta november 25-én is felköszöntjük egymást, ugyanis 1933-ban Katalin-napon születtem.” – mondja mosolyogva. - olvasható az ÖKK közleményében.

A fiatal pár a jobb megélhetés és a lakhatás megoldása reményében otthagyta a fővárost és visszatért a feleség szülőföldjére, Zalába. Itt a gépállomáson dolgozott az ifjú férj, amíg behívták katonának. A leszerelést követően – ahogy ő mondja – a „pokolba”, azaz a várpalotai bányába került. „Tudtam, hogy ez nem nekem való munka, így tovább tanultam, és megszereztem a gépkocsivezetői engedélyt. Ezzel érkeztem Székesfehérvárra és léptem be a Volánhoz. Ekkor kaptunk lakást a Tóvárosi lakónegyedben. Emlékszem, a mai nagy játszótér helyén állt egy barakképület, abban osztották a lakóknak a kulcsokat.” A teherszállítás területén több százezer kilométert gyűjtött, hosszabb ideig a Tejipari Vállalat szállítójaként éjszakánként 61 helyszínt járt be egy-egy fuvar alatt, majd ellenőrként ment nyugdíjba 1990-ben a Volántól.

János bácsi világ életében tett-vett, kertet művelt, kis műhelyében sokat dolgozott, és otthonunkba se kellett szerelőt hívni, hiszen minden problémát orvosolt. Kemény volt az élete, de az, hogy soha nem tért le a helyes útról, köszönhető azoknak az embereknek, tanároknak, mestereknek, munkatársaknak, akik szeretettel, figyelemmel egyengették útját. Jó társra talált, hiszen feleségével 68 éve élnek boldog házasságban. A Tóvárosi lakónegyedben is úgy ismerik őket, mint a kedves, idős házaspár, akik mindig kézen fogva sétálnak.

Székesfehérvár Önkormányzata és polgármestere nevében Mészáros Attila, alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője ajándékcsomaggal, a miniszterelnök által aláírt emléklappal és jókívánságokkal köszöntötte az ünnepeltet.