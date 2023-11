Mint ahogy arról az ÖKK közleményében beszámol, Gerebics Lajos túravezető, fotós, poéta, előadó, apa és nagyapa, az egészséges életmód mintapéldája, gyermekei és unokái példaképe, akiből ma is sugárzik az élet szeretete. 1933. november 16-án született Peremartonban. Székesfehérváron, a Videotonban dolgozott egész életében, többféle munkakört betöltött, volt rádió-, televízió- és írógépműszerész. Feleségével, Kvak Gizellával a Vidiben ismerkedtek meg 1963 októberében, és nem sokkal később, 1964. március 21-én össze is házasodtak. Két fiuk született, akik összesen négy unokával ajándékozták meg őket. A korabeli Vidámpark mellett szereztek lakást, ez lett a biztonságot nyújtó, szerető családi fészek, ami ma is megvan a Szedreskerti lakónegyedben.

Dolgosan éltek, az otthoni teendőkön és a külvárosi kertművelésen kívül mindig szakítottak időt kedvenc elfoglaltságaikra. Gizi néni a népi hímzésben, csipkeverésben lelte örömét, népi iparművész lett, míg Lajos bácsi a fotózásnak hódolt. Kiállításokat szervezett, ahol népes résztvevőkör előtt, kiváló szavalóként, sokszor versben szórakoztatta közönségét. Fotóiból már két kötet is megjelent, minden képhez saját verset faragott. Együtt jártak túrázni szerte az országban, teljesítették többek között az Országos Kéktúrát, de jártak külföldön – Szlovákiában, Erdélyben, Bulgáriában, Jugoszláviában, Ausztriában, Csehországban és az NDK-ban – is. Szerető, egymást támogató házasságban éltek.

Gizi néni négy évvel ezelőtti távozása óta Lajos bácsi egyedül él, életigenlése és aktivitása azonban irigylésre méltó. Süt, főz, takarít, otthonát tökéletes rendben tartja, vásárol és tartja a kapcsolatot a barátaival, születésnapját pedig gyermekeivel, unokáival közösen fogja ünnepelni szombaton. Isten éltesse egészségben, jókedvben még sokáig!