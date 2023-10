Feldíszített asztalok, ünneplőbe öltözött vendégsereg és óriástorta várta azt a hét házaspárt, akik 45, 50, 60 és 65 éve mondták, hogy: Fogadom, hogy házastársamat el nem hagyom, vele jóban, rosszban továbbra is osztozom, nehéz óráiban segítem, tisztelem és becsülöm.

A Bodajki Városi Művelődési ház nagytermében már izgatottan várták a nyugdíjasklub tagjai a párokat, akik egy kisebb teremből, szabályos oszlopban érkeztek a vendégsereg színe elé.

- Ha október, akkor szüret, ha szüret, akkor mulatság, ha bál, akkor megköszöntjük kerek házassági évfordulót ünneplő tagjainkat. Még nem volt olyan a klub hosszú élete során, hogy ennyi évfordulós lett volna egyszerre. Nyugodtan mondhatjuk, hogy tán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy olyan embert, akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, aki elűzi a lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte is elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk. Továbbra is őrizzétek meg emberségeteket, egymás iránti ragaszkodásotokat, hiszen az élet egyszeri és megismételhetetlen, vagyis ebben az egy életben kell jónak és igazán boldognak lenni, mondta köszöntő beszédében Bodó Józsefné, a nyugdíjasklub vezetője.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Aztán egy varázsütésre megelevenedett a terem, valamennyi jelenlévő felállt és a főasztalhoz ültetett urak és hölgyek elé lépett, vállán nemzetiszín szalaggal, Fekete Melinda, Bodajk város anyakönyvvezetője és egyesével felszólítva a nem ritkán könnyeikkel küszködő párokat, hivatalosan megerősítette azok fogadalmát.

Ünnepélyesen fogadom, - hogy a 65 évvel ezelőtt megkötött házassági fogadalmunkat megtartom, azt megerősítem, mondta egymás után Sárkány Ferenc és Sárkány Ferencné született Tóth Ilona Teréz.

Őket a 60. évfordulót ünneplő, Keller József és Keller Józsefné, Janus Ilona, valamint Nyemcsek Ferenc és Nyemcsek Ferencné született Tóth Anna követte.

Hiedl László és Hiedl Lászlóné született Vas Mária az aranylakodalmát ünnepelte, ahogy, Keresztes József és Keresztes Józsefné, Bánitzky Erzsébet is, de fél évszázadot tudhat maga mögött Veréb Elemér János és Veréb Elemér Jánosné született Nott Márta is.

A legifjabb pár, Winkelman Gábor és Winkelman Gáborné született Karbulák Erika volt, akiket házasságkötésük 45. évfordulójának alkalmából köszöntött a nyugdíjas klub tagsága és a város vezetése.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-Önök kiváló példái a jónak és az örömnek, ami az utókor számára mindenképpen példaértékű dolog kell legyen, és direkt nem azt mondtam, hogy lehet, hanem hogy kell, mert ennek így kell lenni. Amit önök megjelenítenek az éppen az ellenkezőjére buzdítja az utókort ebben a mostani rohanó és őrült világban. Bízom benne, hogy az önök cselekedetei, szavai sokkal erősebbek lesznek és egy normális világ példáját tudják az utókor számára közvetíteni. Csak remélhetjük, hogy nem fogunk botladozni, hanem az önök példájából tanulva haladunk az ösvényen, mondta köszöntőjében Wurczinger Lóránt polgármester.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-Ennyien még sosem voltak egyszerre ünnepeltek, a legtöbb az négy pár volt, de a mögöttünk álló évtizedek alatt 19 alkalommal volt olyan pár, akit első alakalommal köszöntöttünk ebből a jeles alkalomból. De nem csak ez az egyetlen ünnepünk. A 102 tagot számláló Nyugdíjas Klub Bodajk tagjai minden hónap első hétfőjén gyűlést tart, melynek keretében megünnepeljük a születés- és névnapokat, illetve az összes fontos ünnepet, mint például az anyák napja, az idősek napja vagy éppen a nőnap. Öt, rendkívül népszerű bált szoktunk tartani és kétszer-háromszor elmegyünk kirándulni akár termálfürdőbe is és persze évente egyszer belevágunk egy kétnapos kirándulásba is. Idén például Egerbe látogattunk el a csapattal, mondta Bodó Józsefné, aki 1965 óta lakik Bodajkon és 23 éve vezeti a fehérvári, fehérvárcsurgói, iszkaszentgyörgyi és móri tagokat is tömörítő szervezetet.