Versekkel, dalokkal és táncos produkciókkal ünnepelték a szépkorú alapiakat. A terem zsúfolásig megtelt csinosan felöltözött hölgyekkel és urakkal. Mint megtudtuk, ez már egy évek óta élő, szép és kedves tradíció, hogy a jeles alkalmakkor együtt mulatoznak, örömködnek.

Az ünnepi alkalmon Szalai János Milán köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében az idős korosztály tagjait és azt a közösséget méltatta, amit a szeretet köt össze.

– Meggyőződésem, hogy a településünk életében a generációk összekapcsolása fontos feladat közös találkozások, események, rendezvények szervezése által. Az idősek megbecsülését, a velük való törődést szívünkből fakadó közkötelességünknek kell tartanunk továbbra is, és ezt kell tennünk minden minőségünkben: gyermekként, felnőttként, szülőként és polgármesterként is. Mert a szeretet ezt parancsolja. Köszönettel tartozunk az időseknek azért, hogy szorgalmas munkájukkal, áldozattal a nehéz időkben megteremtették és biztosították nekünk, fiatalabbaknak, gyermekeiknek, unokáiknak, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, gyarapodhassunk és nyomdokaikba léphessünk. Kívánom az idős és szép-korúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet és éppoly nagy kincs az, hogy embernek születtünk. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak Önök tudnak. A mai napon Önöket köszöntik az óvodások, iskolások, felnőttek és idősebbek egyaránt, nekik és felkészítőiknek tisztelettel megköszönöm, hogy ismét elfogadták felkérésünket – hangzott a faluvezető méltatása.

A Ten Dance is fellépet az ünnepségen.

Fotó: Kiss Ágnes / önkormányzat

Ezt követően, a hagyományainkhoz híven elsőként a település 10 legidősebb szépkorúját köszöntötte a polgármester: Krizsán Béla, Rabóczki Sándorné, Nagy Józsefné, Lengyel Jánosné, Tángli József, Dósa Lajos, Zámbó Péterné, Czaffer Lajosné, Toldi Józsefné, Patkós Sándorné. Természetesen mindannyian hatalmas tapsot kaptak. Majd következhetett a színvonalas ünnepi műsor, melynek részeként az alapi óvodások, iskolások, a Mezőföldi Kistücskök, a Ten Dance tánccsoport és Gregus Anikó művésznő lépett a színpadra.