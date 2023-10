A szervezők is sajnálják 35 perce

Nem csak elhalasztva, törölve is lett a nagykarácsonyi esemény!

Amit sokan sejtettek, a minap be is igazolódott. A Nagykarácsonyi Ifjúsági Klub közösségi oldalán jelentette be, hogy nem pótolják be a rossz idő miatt, szeptember 23-án elmaradt szüreti felvonulást.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

Bár a szüreti felvonulást elmosta az eső, de a bált megtartották. Fotó: Balogh Tamás / DH

„Hosszas tanakodás után sajnos úgy kellett döntenünk, hogy a felvonulást idén már nem pótoljuk be! Akik kölcsönöztek ruhát, legyenek kedvesek a ruhákat visszajuttatni a könyvtárba! Természetesen ebben az esetben mindenkinek visszaadjuk a kölcsönzés díját! Jövőre várunk minden kedves érdeklődőt! Megértéseteket köszönjük!" – olvasható a bejegyzésben.

