Brájer Éva önkormányzati képviselő ugyanis pár nappal korábban egy fórumot tartott a témában, ahol szó esett az épülő futtató terveiről is. Eszerint nem építik be a teljes területet, "csupán" 10x15 méter lesz a gazdáké és házi kedvenceiké; a kerítésen kívülre pedig, a lakóépületek irányába, fákat vagy zöld sövényt ültetnek. Emellett egy úgynevezett 3D-kerítés kialakítása is tervben volt.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / FMH

Releváns a múlt idő használata, mivel a képviselő október 10-én közösségi oldalán bejelentette: a kutyafuttató elkészült. A helyszínen járva láthattuk, hogy egy kicsit más formában ugyan, de valóban elkészült a sokak által várt beruházás. Mivel október 11-én délidőben sétáltunk a területen, sem kutyával, sem emberrel nem találkoztunk, de egy ottfelejtett kutyajátékból már látni lehetett, hogy igenis használják a futtatót. Itt egyébiránt helyet kapott több játék is, amelyek közül az egyik "mászóka" színességével külön csábíthatja a gyerekeket is... Üröm az örömben ugyanis, hogy a futtató játékeszközeit gyerekek is használták már. "Szeretném megkérni az érintett Szülőket, ezt ne engedjék meg!" – kérte nyomatékosítva Brájer Éva. Az eszközök ugyanis nem biztonságosak a gyerekek számára – érvelt –, nem ilyenfajta felhasználásra készültek. A jelenség érdekessége továbbá, hogy a fórumon korábban éppen azt emelték ki: a kutyafuttató létrehozásával a kutyák jobban elhatárolódhatnak a játszótéren játszó gyerekektől, amely egy kölcsönösen nyugodtabb, veszélytelenebb helyzetet teremt.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / FMH

A közösségi médiában ezenkívül egy másik igény is felmerült: a helyiek örülnének annak, ha a parkban a világítás is kiépített lenne. Brájer Éva válaszából kiderült, kért már ajánlatot napelemes közvilágítás kiépítésére. "A gondom az, hogy pont télen kétséges a hatékonysága, ahhoz képest viszont közel 10 millió forint a költsége. Ez a térkövezett járda melletti szakaszra készült. Érdemes lenne elgondolkodni az érzékelős lámpák lépcsőházajtó környéki felszerelésén. A belső részen nem segítene, de összhatásában lehet, hogy jelentene valamit. Az épületek között viszont segítene, és nem nagy költség. A lakótelepen most, hogy elkészül a hosszú járdaszakasz felújítása, a következő feladat biztosan ez lesz" – érkezett a biztató reakció.