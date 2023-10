Akik sokat ’megfordulnak’ a különböző székesfehérvári internetes csoportokban már találkozhattak JavicK fotóival, de korábban már mi magunk is készítettünk vele egy podcastbeszélgetést. Most azonban ismét szeretnénk megmutatni egyik friss alkotását, amely természetesen ezúttal is Székesfehérváron készült, méghozzá az Alba Plázánál lévő hídról.