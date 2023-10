A rendezvényt tavaly, a hagyományteremtés és a helyi közösségek építésének szándékával hívták életre, melynek bevételét az uszoda fenntartására ajánlották a szervezők. Nem volt ez másként idén sem. Mint azt Schnaubl Norbert főszervezőtől megtudtuk, a gyűjtők ez alkalommal is legféltettebb kincseiket hozták magukkal Mórra, a különleges ásványok szinte a világ minden tájáról érkeztek a gyerekek és felnőttek legnagyobb örömére.

– Már az első ásványbörzén 2022-ben is több mint másfél ezer látogatóval büszkélkedhettünk és idén talán ez a szám még szebb lehet. Nem csak Mórról és a megyéből, de a fővárosból, Várpalotáról és Veszprémből is érkeztek látogatók, sőt akadt olyan is, aki családjával egyenesen Győrből jött az esemény kedvéért. Az egyik legfőbb célunk az volt, hogy a gyerekeket kimozdítsuk a számítógép és a televízió képernyői elől, és ha emellett segíthetünk a városnak is a központ fenntartásában, külön öröm számunkra. A visszajelzések alapján a család minden tagja csodájára jár a kiállított kézműves termékeknek és persze a központ különleges lakói, a díszpintyek és papagájok is mosolyt csaltak az arcokra. Jövőre szeretnénk újra megrendezni az eseményt! – fogalmazott a főszervező.