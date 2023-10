Akárhonnan nézzük, az egy évtized nem kevés, sőt... Ahogy szokták volt mondani, még gombócból is sok!

– Valóban és büszkék is vagyunk rá! Az egyesület 2011-es megalakulástól kezdve tartunk kutyás bemutatókat óvodákban, iskolákban, rendezvényeken. A bemutatók célja nem csak a szórakoztatás, hanem az ismeretterjesztés is, hiszen egyszerre látják és hallják az emberek, hogy mit hogyan kellene tanítani a kutyáknak, illetve mennyi mindent lehet tanítani nekik. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már a legkisebb korosztálynak is megmutassuk a helyes kutyanevelést. 10 évvel ezelőtt már volt hírünk és akkor keresett meg először a sárbogárdi óvoda egyik dolgozója, és azóta minden évben megyünk hozzájuk. Később a környékbeli tagóvodák is csatlakoztak, így már nem csak Sárbogárdon, hanem Sárszentmiklóson, Pusztaegresen, és Felsőtöbörzsökön is tartunk kutyás bemutatót minden év október elején.

Az ovisok nagyon élvezték a foglalkozást.

Fotó: Egyesület

Mit adnak hozzá Ön szerint a négylábú kedvencek a gyerekek fejlődéséhez?

– Ez egy nagyon összetett dolog. Egyrészt bemutatóinkon a felelős kutyatartásról és nevelésről tanulhatnak, de az is gyakori, hogy egy-egy gyerek, aki a bemutató elején még félt a kutyától, a végére már bátran megsimogatja, hiszen látta, hogy mennyire okosak és jól neveltek kutyáink. Másrészt egyik tagunk fejlesztő pedagógusként bevonja munkájába a kutyáit, és speciális feladatokkal a gyerekek különböző típusú fejlesztését végzi. Például beszédfejlesztés, mozgásfejlesztés, szociális képességek fejlesztése és ehhez hasonlók.

Kasza-Pirka Ildikó nagyon hálás az elmúlt egy évtizedért.

Fotó: Egyesület

Látom a kezében ajándékok is vannak!

– Igen, nagyon megható volt, amikor a bemutató előtt az óvodavezető egy speciális "kutyatortával" - melyet a gyerekek és az óvodai dolgozók közösen készítettek - és emléklappal köszönte meg a gyermekek és a dolgozók nevében az elmúlt 10 évet. Az elmúlt években csak Sárbogárdon több száz óvodásnak mutattuk meg a felelős kutyanevelés alapjait, és hiszünk benne, hogy ez az élmény és tudás, amit bemutatóinkon átadunk a gyerekeknek, megalapozhatja a későbbi felnőttkori gondolkodásukat a kutyákkal kapcsolatban.