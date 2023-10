Az ünnepi eseményen a vezetők méltatták az eddigi sikereket, megemlítve a vállalat fontosabb mérföldköveit világ és megyei szinten egyaránt. Nem megfeledkezve a vállalat társadalmi felelősségvállalásáról sem, melynek égisze alatt olyan programot indítottak el idén, ami a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó szociális intézményeket hivatott támogatni.

– A cégcsoport 1906-ban, Hannover közelében született meg családi vállalkozásként. Mindez pedig jól mutatja azt a tapasztalatot, amely a több mint 100 év kimagasló sikerei és innovációs munkája nyomán a társaság Magyarországon is képvisel. Ha rápillantunk a cég világtérképére, a látvány valóban imponáló. A Peter-Lacke Group leányvállalatai valamennyi kontinensen megtalálhatóak, Amerikától kezdve Ázsián át egészen Európáig. A cégcsoport magyarországi leányvállalata Móron kezdte meg működését 2003-ban, majd 2016-ban költözött a megyeszékhelyre, amely méltán lehet büszke arra, hogy otthont adhat egy ilyen nívós nagyvállalat működésének. Jelenleg 12 millió eurós árbevételt realizálhatunk Fehérváron, amely nem csupán a saját üzemegység forgalma, hanem a keleti régió ügyfeleinek árbevétele is együttvéve. Ez a szám pedig óriási növekedést jelent a 2003-as kezdethez képest – hangzott el a jubileum ünneplésekor a székesfehérvári telephelyen, ahol egy 24 főből álló csapat szolgálja ki a vevőket a határon innen és túl, többek között Szlovákiában, Csehországban, Romániában, Szerbiában és Bulgáriában is.

A cég alkalmazottai elismerésben részesültek az ünnepségen.

Fotó: A vállalat

Ezt követően a kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréseként jutalmazták a munkatársaikat, majd bemutatták azt a programot, amely öt éven keresztül évi kétmillió forinttal segíti a hátrányos gyerekek fejlődését, mindennapjait. Mint elhangzott, idén, az első adománynak köszönhetően húsz Fejér vármegyei gyermek táborozhatott a Bakonyban.