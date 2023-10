A szép hagyomány immáron több mint egy évtizede tart, hogy a község önkormányzata megszervezi az elszármazottak találkozóját, amely a faluban az összetartozás ünnepe – mondta a FEOL megkeresésére Bándi Kitti, az önkormányzat munkatársa. Mint kiemelte, több tucatnyian vettek részt az ünnepi eseményen, melynek keretében Úrvacsorát vettek a résztvevők, majd az emlékmű koszorúzásra is sor került. Megható pillanatok voltak, ahogy a régi osztálytársak, barátok, ismerősök találkoztak. Az öröm és a vidámság mellett sajnálattal állapították meg közösen: az élet a falu lakóit is rostálja, az előző találkozón még itt lévők közül is sokan elhunytak. Rájuk is emlékeztek.

