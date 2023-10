A gyerekek ilyenkor rémísztő jelmezekbe öltöznek és bekopogtatnak az őket már nagyon váró családokhoz, akik csokival és cukorkákkal kínálják a csínyre is képes kicsiket, amennyiben nem kapnak édességet. A körjárat idén nyolc állomásból állt. Hadi Éva, a falu alpolgármestere, így foglalta össze a megmozdulást:

– Szerencsére szép időnk volt, a gyerekekkel és felnőtekkel jó hangulatban mentünk végig a falun, a vendéglátók nagy kedvességgel vártak minket és mindenkinél egy jó beszélgetés mellett ettünk-ittunk és gyűjtöttük be a jól megérdemelt csokikat és cukrokat. Több helyen felöltöztették a terciájukat is a jeles eseményre. Jövőre pedig jön a folytatás, reméljük, még ennél is többen leszünk!