Pikács Árpád főszakácsnak két szakmai álma volt: ételt szeretett volna készíteni a brit királynőnek és a magyar miniszterelnöknek. Sajnos II. Erzsébet halála az egyik cél elérését végleg lehetetlenné tette, azonban a másik álom valóra vált, hiszen Orbán Viktor családjával együtt ebédelt abban a Fejér vármegyei étteremben, ahol jelenleg dolgozik. Vajon mit fogyasztott a miniszterelnök és mennyire volt megelégedve? Válaszol erre a FEOL Podcastjában, de arról is kérdeztük, milyen ételeket ajánl a közelgő Márton-napra és a karácsonyi ünnepre. Pikács Árpád, aki neves szállodák, éttermek séfjeként készítette az ételeket Angliában, Franciaországban, Németországban és Ausztriában, jelenleg Bicskén főszakács, ezért vállalta el minap az első alkalommal megrendezett bicskei családi vadásznap főzőversenyének értékelését is. Hallgassa meg! Ötleteit, javaslatait talán ön is hasznosíthatja majd a konyhában az ünnepi étkezésekre készülődve!