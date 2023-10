A Tisza-parti városban, Szegeden minap megnyílt – Fehérvárról indult – Hungarian Pop Art vándorkiállításon az angol és amerikai képzőművészek által közvetített és népszerűvé vált vibráló, színgazdag stílusirányzatot idézik meg a művésznő és tanítványai, Régenyi Adriána és Szentpéteri Tóth Márta festményei. Azonban nemcsak a kiállítótér falára függesztett képeket láthattak a vernisszázs részvevői ezúttal a Somogyi-könyvtárban, hanem egy látványos divatbemutatót is. A bemutatott pop-art ruhákra Simon M. Veronika festményei kerültek szublimációs nyomtatással, biztosítva ezzel az eljárással az alapanyag felületére felvitt képek maradandóságát, vagyis kopásállóságát. A divatozó festményekről kérdeztük a Cserhát-Munkácsy és Holló László-díjas alkotót.

Honnan jött az inspirációja, ötlete, hogy ruhákon is megjelenjenek a festményei?

– Az inspirációt a Pop Art stílus nyújtotta, és együttműködtem két tehetséges tanítványommal, Régenyi Adriána és Szentpéteri Tóth Márta művésznőkkel. Első lépésként béreltünk egy műtermet, ahol kezdtük a képek ruhákra festését. Azonban hamar rájöttünk, hogy a festés időigényes és nem elég tartós. Ezt követően úgy döntöttünk, inkább képeken örökítjük meg ötleteinket. Majd megkerestük a legjobb nyomdatechnikát, és azzal az eljárással készültek a ruháink.

Hogy fogadták a kiállítást és a divatbemutatót Szegeden és más városokban, ahol szerepelt ezzel a tárlattal és női ruhákkal?

– Az első bemutató a székesfehérvári Árpád fürdőben zajlott. A kiállítótér zsúfolt volt, a modellek pedig az unokáim voltak. Már az első alkalommal több meghívást kaptunk más kiállítótermekből is. Azóta folyamatosan mutatjuk be munkáinkat különböző városokban, mint például Budapest, Veszprém, Gárdony, Szombathely, Győr stb. Most éppen Szegeden nyílt meg a kiállításunk. A textil szakmában tanuló csinos lányok és tanáraik voltak a modellek. Nagy siker volt.

Forrás: SIMON M. VERONIKIA FACEBOOK OLDALA

Gondol-e nemcsak a nőkre, hanem a férfiakra is, hogy például ők is szívesen viselnének például olyan nyakkendőt vagy pólót, amelyre az Ön festményei kerülnének?

– Természetesen. Már elkészítettünk ingeket Adriána kezdeményezésére, illetve pólókat is terveztem. Például golfozó férfi pólókat, borosüvegeket ábrázoló pólókat férfiaknak és cicamintás pólókat gyerekeknek. De a nyakkendő is nagyon jó ötlet lenne. Már gondolkodom is rajta.

Mikor került a pop-art vonzásába, amely eltér az eddig megszokott festményeinek stílusától?

– A Pop Art stílus iránti érdeklődésünk a COVID-19 járvány alatt keletkezett. Az elszigeteltség és a szürkeség inspirált minket arra, hogy ezt az időszakot színesebbé, vidámabbá és könnyedebbé tegyük.

A pop-art színgazdagsága, könnyedebb, vidámabb stílusa mennyiben fejezi ki a mostani alkotói periódusát, fiatalos megújulását mind műfaji, mind emberi, érzelmi vonatkozásban?

– Mind én, mind művésszé vált tanítványaim számára az alkotói folyamat a folyamatos megújulásról szól. A megújulásra való nyitottság a művészek számára lényeges. A Pop Art stílus színgazdagsága és vidámsága egy új alkotói periódust képvisel, amely fiatalos és érzelmileg is gazdag.

Milyen üzenetük van ezeknek a festményeknek mind témában, mind megjelenésükben?

– Ezek a festmények azt az üzenetet hordozzák, hogy néha nincs szükség olyan komolyságra és súlyosságra, mint amilyet a világ néha elvár. Szakítsunk ki a megszokott sémákból, éljünk színesen és vidáman.