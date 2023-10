Ahogy a nyár utolsó napsugarai elbúcsúznak, Csősz lakói nem hagyták, hogy az ősz közelgő szürkesége eluralkodjon a falu utcáin. Egy különleges faluszépítő verseny keretében az ősz színeivel – és nem kevés humorral – varázsolták el környezetüket. A versenyre minden csőszit meginvitáltak: családokat, vállalkozókat és intézményeket egyaránt. A cél? Az ősz hangulatának megteremtése és a napsütésben kivirult jókedv megtartása minél hosszabb távon.

A falu utcáin végigsétálva számos kreatív és humoros dekorációval találkozhatunk. Van, ahol egy egész tökfej csapat vigyorog ránk, máshol pedig csodálatos csendéletet varázsoltak tökkel, lámpással, gyümölcsökkel. Még az önkormányzat épülete is olyan szemet gyönyörködtető díszítést kapott, mintha nem is a valóságban lennénk. A kihívás népszerűsége nem is lehetett kérdéses, Csősz utcái megteltek élettel és színekkel. Bár mindenki nyert azzal, hogy Csősz megszépült, három kiváló dekoráció kiemelkedett a többi közül, alkotóik valóban beleadtak apait-anyait. A humorral fűszerezett kreációk az ítészek szerint is elvitték a pálmát:

A verseny aranyérmese Lengyelné Polyák Terézia részletgazdag alkotása lett

Forrás: Lengyelné Polyák Terézia

Az első helyen Lengyelné Polyák Terézia fantáziadús remekműve végzett, amelynek alapját szalmabálák adták, de felhasználásra került itt minden, amit csak a házban és körülötte felleltek. A részletgazdag alkotás elkészítésénél a bábok öltözéke a 2023-as berlini divathetet idézte, csőszi ízlésre és a megfelelő évszakra hangolva.

A második helyen Rózsáné Bali Gyöngyi "szüreti balesete" végzett

Forrás: Rózsáné Bali Gyöngyi

Rózsáné Bali Gyöngyi ezüstérmet érdemelt a valósághűen megkomponált kerékpáros balesetért. Azért szorítunk a pórul járt flótásért, hogy az adventi készülődés idejére rendbe jöjjön!

Fridinger Veronika egészségmániás mezőgazdásza a képzeletbeli dobogó harmadik helyén foglalhatott helyet

Forrás: Fridinger Veronika

A bronzérem büszke tulajdonosa pedig Fridinger Veronika lett, a vidám betakarító-munkással, aki a bokros teendői közepette sem feledkezett meg a megfelelő hidratálásról, amiről a hóna alatt sokasodó borosüvegek tanúskodnak.

A díjazottakon kívül az őszi hangulatot fokozó díszítések mindegyike garantáltan mosolyt csal az arra járók arcára.