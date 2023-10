1993-ban alakult meg Székesfehérváron a Kézenfogva Onkológiai Klub, a Rákbetegek Országos Szervezetének 53. tagszervezeteként - írja közleményében az ÖKK.

Alapítója Cseh József főorvos volt, vezetője pedig 27 éven keresztül Habi Józsefné. Később Cseh József létrehozta a Rák Ellen Fejér Megyében és Térségében Alapítványt, így az alapítvány eddigi folyamatos támogatásának is köszönhető, hogy a Kézenfogva Klub harminc éve sikeresen működik.

Fekete Ildikó, a Kézenfogva Onkológiai Klub vezetője a jubileumi ünnepségen kiemelte, hogy 30 éve sikeresen működik a klub, amely fontos szerepet játszik a Székesfehérváron és térségében élő daganatos betegek ellátásában, lelki és testi rehabilitációjában. „Harminc éves működésünk ékes bizonyítéka annak, hogy a klub létezése nagyban segíti beteg klubtársaink életminőségének javulását” – fogalmazott.

Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok köszöntőjében arról szólt, hogy a betegklubok egy olyan feladatokat teljesítenek, amiket az állami egészségügy idő és energia hiányában nem tud megtenni. Hozzátette, hogy a klubokban aprólékosan követik az emberek testi és lelki felépülését, társaságot adnak, és az azonos betegségekben szenvedők rendszeresen megbeszélhetik sorstársaikkal a problémáikat. A tanácsnok köszönetet mondott azért is, hogy évek óta együtt dolgozhat a Kézenfogva Onkológiai Klub tagjaival, akik rendszeres résztvevői a rózsaszín felvonulásoknak is, ahol tanácsot adnak, és lelkesítenek, példát mutatnak a többi betegklubnak. Östör Annamária az ünnepség keretében átadta a klub képviselőinek Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának emléklapját is.

Fotó: ÖKK

Szabó János, a Rákbetegek Országos Szervezetének elnöke a jubileum alkalmából kiemelte, hogy a Kézenfogva Onkológiai Klub tagjai 30 éve hirdetik ebben a városban az élet, a remény és az emberi méltóság értékét. „Egy olyan időszakban, amiben ma élünk, amikor a világunkat annyi nyomorúság sújtja, hitet tenni a jövő mellett bátor tett. Különösen olyan embereknek, akiknek az emlékezés mást is jelent, mert amikor emlékeznek, akkor felidézik, hogy min mentek keresztül. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ők nem akarnak emlékezni, szeretnék az egészet elfelejteni, és ezt a döntésüket senkinek sincs joga kétségbe vonni.. Ugyanakkor ma olyan embereket látok itt, akik úgy döntöttek, hogy nem ezt az utat követik..” - tette hozzá. Szabó János szerint a Kézenfogva Onkológiai Klub tagjai példát mutatnak, hogy lehet tartós, egészséges, teljes életet élni egy ilyen betegség után is és példát mutatnak azzal is, hogy sebzettségüket úgy tudják megélni, hogy azzal erőt adnak másoknak is.

Az ünnepségen részt vett Székesfehérvár Megyei Jogú Város részéről Deák Lajosné, Kovács Zsoltné és Földi Zoltán önkormányzati képviselő is. Az ünnepi műsorban Buch Tibor Pro Theatro díjas színészt hallhatta a közönség, aki népszerű operett slágereket énekelt.