Kora délután már lecsóillat lengte be a falu piacterét, ahol kilenc főzőcsapat gyújtott a bográcsok alá. Mindeközben néhány méterrel odébb valódi gyermekparadicsom volt: a szervező önkormányzat gondoskodott arról, hogy a főzés alatt az apróságok is igazán jól érezzék magukat. Volt csillámtetoválás, valamint színezhettek és karkötőt is készíthettek a gyerkőcök. A vásáron pedig többek között finom sajtokat, száraz tésztákat vásárolhattak az érdeklődők, de üveglencse ékszereket, levendulás termékeket, sőt babaholmikat is be lehetett szerezni. A megjelent kuktákat és a több száz érdeklődőt Fazekas Gábor köszöntötte, jó szórakozást kívánva az eseményhez. Az időjárás ezúttal rámosolygott a ceceiekre, hétágra sütött, megalapozva a jó hangulatot. Igazi közösségi élményben volt része a kilátogatóknak. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője is, várva, hogy belekóstolhasson az ízletes fogásokba.

Fotó: Sebestyén Bálint

Ahogy Vajai-Kovács Viktória művelődésszervezőtől megtudtuk, a minőségi alapanyagokból, köztük cecei paprikából és paradicsomból készült étkek egytől-egyig megdolgoztatták a zsűri ízlelőbimbóit, hogy eldöntsék, kié a legfinomabb lecsó a vidéken. A befutó a Cecei Általános Iskola Köretek csapatának egy enyhén csípős étele lett, tükörtojással és szalonna pörccel a tetején, megelőzve a helyi református egyházközség, és a Porcicák csapatának gasztro-különlegességét. A legszebb díszítésért és tálalásért járó különdíjat pedig az Őszirózsa Nyugdíjas Klub vehette át. A kis iskolások sem maradhattak elismerő taps nélkül, ugyanis az élővízes rajzpályázatban résztvevők csokit és elismerő okleveleket kaptak.

Az eredményhirdetés izgalmai után a HuMen Brass Band, azaz a rezes bandák rockzenekara lépett a színpadra megkoronázva ezt a nagyszerű napot. A nagy sikerre való tekintettel a szervezőktől ígéretet tettek arra, hogy a jövő évben is „belecsapnak a lecsóba”.