Védett ipari emléknek számító szertartályos gőzmozdonyból, vasúti kocsiból és szenes kocsiból átalakított szabadulószobát avatott hétfőn a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány. A kápolnásnyéki Halász-kastély kertjében várja mostantól az új turisztikai attrakció a térség vendégeit és lakosságát. Az avatáson a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Kazai Viktor elmondta: az ilyen mozdonyokat szobormozdonyoknak hívják, hiszen működésképtelenek.

- Ezzel a szabadulószobával azonban mégiscsak életet lehelünk bele - fogalmazott, majd átadta a szót L. Simon Lászlónak, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának, az Alapítvány alapítójának, aki köszöntőjében elmondta: - Az, hogy ilyen sokan jöttek, azt jelenti, hogy kulturális leletmentő munkánk, ami két évtizede zajlik a térségben, nem hiábavaló - mutatott körbe a főigazgató, bevallva: gyermekkori álmai valósulhattak meg most ebben a vasúti kocsiban.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Hamarosan kiállítás is kapcsolódik a szabadulószobához, melyen bemutatjuk a térség vasúti történetét, fotókkal, eredeti táblákkal. Továbbá a közeljövőben a hozzácsatolt szeneskocsi felújítása is megtörténik, tehát van még munkánk bőven - tette hozzá, kifejezve reményét, hogy sok fiatal érkezik az új látványossághoz a jövőben. - Ez a szerelvény annak is mementója, hogy nagyon sok mindent meg kell még menteni -fogalmazott, s megköszönte a mozdony tulajdonosának, a Közlekedési Múzeumnak, hogy rendelkezésre bocsátotta a projekthez a szerelvényt. Számos szakember és támogató szervezet - például a V-Híd Zrt. vezérigazgatója, Sárváry István, Vitézy Dávid korábbi főigazgató, Deák István és Márkus Imre - járult hozzá ahhoz, hogy ez az álom megvalósulhasson, mondta, ahogy azt is: szükség van hasonló turisztikai kínálatra a térségben, hogy a minőségi turizmus fellendülhessen a Velencei-tónál.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el.