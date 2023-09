A hatvanas évek második felében, mára már elfeledett okokból egyik évről a másikra elhalt a szüreti felvonulás és bál, mint népszokás. Nem ment többet a kisbíró, kihirdetni a szüret kezdetét és nem járták a lányok és legényes sem a lassú sem a friss csárdást. Aztán, közel 55 év után újra megrendezték Nagyvelegen az újkori, első szüreti felvonulással egybekötött mulatságot és az azt követő jótékonysági szüreti bált, a Velegi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület jóvoltából. A népszokás felelevenítésének ötletgazdája a civil szervezet vezetője, Sepsi Diána volt.

-A lakosság nagy örömmel és érdeklődéssel fogadta a rendezvényt. A velegi utcákon végig vonultak a hintók, lovaskocsik, a feldíszített traktorok. Összesen négy állomáson szórakoztatták a táncosok a közönséget és mindegyik helyszínen volt terülj-terülj asztalkám, amit a velegi emberek jószívűségének és vendégszeretetének köszönhetünk. Az eseményen a pálinka sem maradhatott el és kizárólag helyi borokat kóstolhattak a hozzánk látogatók, főleg velegi otellót, aminek nincs párja. Az eseményen 200 fő vett részt és ezúton is szeretnék köszönetet mondani a fellépőknek, vagyis a csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoportnak, a móri Rozmaring Táncegyüttesnek, a nagyvelegi Marbella Táncegyesületnek, valamint Kovács Lászlónak és Tóth Józsefnek, akik harmonikaszóval emelték a rendezvény hangulatát, mondta Móder Cecília közösségszervező.

Tóth József zenész és Gellér Vilmos falugondnok közösen dolgoztak a rendezvény sikerén

Fotó: Önkormányzat

A település egyik legszebb kilátással bíró pontján, az Öreghegyen 25-30 borosgazda lehet. Őket megkeresve kiderült, hogy egyáltalán nem szeretnék, ha a szüret, mint ünnep, mint hagyomány kimenne a divatból.

-A pincetulajdonosok annyira megörültek a kezdeményezésnek, hogy már most jelezték, jövőre ők is csatlakoznak a szüreti felvonuláshoz, sőt, ígéretet kaptunk tőlük arra is, hogy a közeljövőben lehetőséget biztosítanak arra, hogy lehessen Velegen nyitott pincék napja. Emellett, mint kiderült, további turisztikai terveket is dédelgetnek Nagyveleg önkormányzatával közösen, közölte Móder Cecília.

Egymást váltották az aszfalton a tánccsoportok és velük a táncstílusok

Fotó: Önkormányzat

A szüreti felvonulást és a bált, a nagy sikerre való tekintettel jövőre is megrendezik. A velegi emberekre jellemző, hogy egy jó kezdeményezés mellé mindig szívesen odaállnak, így a hagyomány felélesztése és életben tartása biztosított, ugyanis a támogatók neveit tartalmazó lista meglehetősen hosszúra sikeredett idén.

A szinte az egész falut megmozgató eseményt lezáró jótékonysági bál bevételéből újabb rendezvényt tervez a Velegi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, de hogy milyet, azt egyelőre nem árulják el.