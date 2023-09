Sok érdeklődő jelent meg a 16. Historicum nevezetű, Történelmi Hadijáték Napon. Minden évben háromszor rendezik meg az ország különböző városaiban. A rendezvény nem titkolt célja a játék népszerűsítése. Az ország különböző részéből hívnak meg résztvevőket, pontosabban animátorokat, akik megmutatják, hogy ezt a történelmi wargame-et, vagy másképpen ólomkatonázást hogyan is kell játszani?

-Minden alkalommal bővítjük a rendezvényt újabb tartalmakkal. Kezdetben csak történelmi játékok voltak, amit aztán kiegészítettünk a fiatalok körében népszerű sci-fi, illetve fantasy wargame-mel. Most itt, Székesfehérváron újabb színfoltként hoztuk be a manga műfajt is, mondta Rangel István, a játéknap szervezője.

A játékosok körüli falakat valóban manga grafikák sora díszítette. Egyik szép, másik inkább szándékosan félelmetes, de mindegyik egyedi.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-Nagyon sokan gyerekesnek találják a mangát, pedig sokkal több mondanivalója van ezeknek a műveknek, mint jó néhány élőszereplős filmnek. Sokkal érzelmesebbek, sokkal inkább meg tudják hatni az embereket. Mindemellett nagyon jól néznek ki, izgalmasak, szemet gyönyörködtetők is egyben, mondta Királyfi-Kanyó Lucia, akinek ez volt az első kiállítása. Az ifjú művész még gyerekkorában szeretett bele a mangába, de csak 2020 körül kezdett színes rajzokat majd mangákat készíteni.

A játék két teremben zajlott. Az egyikben főleg fiatalabbak küzdöttek egymás ellen a fantasy világot megteremtő terepasztalokon. A másik, nagyobb teremben viszont egészen kicsik és idősebbek játszottak együtt, legtöbben megtörtént történelmi eseményt elevenítve fel. Az egyik asztalnál egy történelemtanár játszott képzeletbeli, de a figurák és a környezet miatt egészen valósághű középkori csatát a tanítványaival. Volt első világháborús olasz-francia küzdelem, amerikai Észak-Dél harca, de újra játszották a Szomáliában játszódó, Sólyom végveszélyben című történetet is.

Fotó: Palocsai Jenő /FMH

Eggyel arrébb, komoly odafigyeléssel, dobókockákkal és coll mértékegységet is mutató mérőszalaggal újrajátszották az 1848-49-es szabadságharcot. Nemcsak a csata magyar vonatkozásai miatt volt érdekes ez a terepasztal, hanem azért is, mert a kézzel festett, eredeti egyenruha színeket felvonultató, egymással farkasszemet néző seregek figurái mindössze 15-18 mm magasak voltak.

Egy kisebb teremben éppen ezekhez hasonló figurákat festettek a játékosok, ugyanis mindenki maga készíti el a saját figurát, terepasztalait. Ez a játék nem csak játék, komolyan fejleszti a kézügyességet, a gondolkodást, történelmet is tanít és nem mellesleg az angol nyelvtudást ad, ugyanis az angolszász gyökerű játékhoz tartozó kiadványok kizárólag ezen a nyelven íródnak.

A sokaknak talán különleges és nagy helyigényű játék ritkaságnak tűnik, ám mint kiderült, Székesfehérvár nagyhatalomnak számít ebben, ugyanis ellátó bolt is van a városban és 80-100 körüli játékost tudhat magának a megyeszékhely.