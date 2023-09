Szeptember 4-én 20 kőből álló kis kígyó jelent meg a könyvtár ajtajában. Akkor Tábiné Nyúl Gabriella, az intézmény vezetője arra kérte a helyieket, hogy ha van kedvük fessenek le egy követ és tegyék le a kőkígyó folytatásaként, hogy majd október 4-ére, az Állatok Világnapja tiszteletére majd egy szép, hosszú és színes kígyóvá nőhessen Jancsika. Mint megtudtuk, a kérés meghallgattatott:

– Magam sem gondoltam volna, hogy ekkora sikere lesz ennek a felhívásnak. Gyerekek, felnőttek egyaránt nagy lelkesedéssel etetik nap, mint nap Jancsit. Én mindig azt mondom, hogy az összefogás csodákra képes, és ezt most be is bizonyította Előszállás. 322 kő lett eddig letéve, szebbnél szebb kézműves kövek díszítik már a mi kis Jancsink testét. Nem csak magánszemélyek, hanem intézmények, civil szervezetek is hozzájárultak egy-egy kővel Jancsi növekedéséhez. Persze, ahol valakik építenek, ott akad olyan, aki ennek az ellenkezőjét végzi. Az is hozzátartozik a történethez, hogy körülbelül 50 kövecskét elvittek. Mivel Jancsi a könyvtár kőkígyója, úgy tervezem, hogy majd épületen belül keresünk neki menedéket, hogy még sokáig tudjunk gyönyörködni benne. Az idei Őszi Könyvtári napok szlogenje, hogy "A könyv híd, a könyvtár összeköt" Nekünk most Jancsi, a kőkígyó lett a híd.