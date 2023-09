Izgalmas és sokszínű színpadi és szabadtéri programok várnak minden székesfehérvári és környékbeli érdeklődőt szeptember 9-én, szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Házban és környékén. A nagyszabású szüreti mulatságon minden korosztály találhat számára érdekes programelemet.

A Maroshegyi Böndörödőn délelőtt 10 órától főzőverseny kezdődik, melyen tizenöt csapat számára tudnak helyet biztosítani a szervezők. A részvétel ingyenes, jelentkezni munkanapokon 8 és 15 óra között a 22/501-161-es telefonszámon lehet.

A színpadon ugyancsak 10 órától kezdődnek a produkciók: műsorral készül a Maroshegyi Óvoda, a Táncsics Mihály Általános Iskola és a Szent Kristóf Ház lakói is fellépnek. A zumba bemutató és a Sóstó Dalkör előadása után 12:30 órától a Csákberényi Csikósok lovas bemutatóját láthatja a közönség. A délután során bemutatkozik a Maroshegyi Szenior Örömtánc csoport, énekel Csordás Ákos, fellép Auth Csilla és a Mézengúzok Gyerekzenekar, valamint óriásbáb előadással készül a Bab Társulat. A kora esti órákban a Discover Band zenél.

Mindeközben egész napos szabadtéri programok is várnak kicsiket és nagyokat. Lesz népi játékpark, játszóház, kézműves foglalkozás, valamint az érdeklődők megismerhetik a szőlődarálás és a préselés folyamatát, sőt, lesz must- és szőlőkóstolás is. A zene szerelmeseit hangszerbemutatóval várja Varró János és Bergerné Szőnyi Anna.

Mindeközben 11 órakor a művelődési ház épületében a Szent Kristóf Ház lakóinak munkáiból nyílik kiállítás.