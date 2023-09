Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség 31 perce

Szeptember elsején csoportos Nordic walking foglalkozások indulnak

Az idősebb korosztály számára is remek mozgási lehetőség az itthon is egyre népszerűbb Nordic walking. Ahhoz azonban, hogy valóban hatékonyak legyenek, nem árt elsajátítani néhány alapfogást. Ebben segít most a csákváriaknak a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség.

Illusztráció Fotó: Pixabay

A díjmentes, alkalmanként kétórás foglalkozásokat kéthetente pénteken, 16-18 óra között tartják. Az elsőre ma, azaz szeptember 1-jén kerül sor a Kastélyparkban, a résztvevőket a kórház bejárata mellett várja az instruktor. Érdemes kényelmes viseletbe öltözni és olyan cipőt húzni, aminek nem merev a talpa és nem is magasszárú. Vigyenek magukkal ivóvizet is! A gyalogláshoz botokat ingyen biztosítanak. Az október 27-ig tartó programba bármikor be lehet kapcsolódni, elég odamenni az esedékes foglalkozás előtt negyedórával a találkozási helyre. További kérdésekkel forduljanak az instruktorhoz: Czinkóczkiné Galambos Gyöngyit elérik a 30/494-8049-es telefonszámon.

