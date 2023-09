A texasi Steak Cookoff Association (SCA) európai tagszervezetének bírái által felügyelt, nemzetközi sztenderdek szerint zajló gasztronómiai verseny kiemelkedő helyet foglal el a magyar bajnokságban. Ezért is érdemelnek külön figyelmet a Füstös Nyúl Kupa tavaszi, nyári és őszi versenynapjain elért eredmények. A szeptember 9-ei 2023-as Endgame-en egyéni versenyzőként külön-külön indult a hazai és nemzetközi sikereket elért KGB/Katka Gergő BBQ-team két tagja, Turanitz Gergely és Loncsár András. Mindketten dobogós helyezésekkel bizonyították, hogy komoly szereplőknek számítanak a steaksütés országos élvonalában. Steak A-kategóriában Turanitz lett az ezüstérmes, míg B-kategóriában Loncsár. Ugyanakkor egy-egy 9. és 10. helyet is jegyeznek. Gergő ezenkívül Catfish (Harcsa) kategóriában is a dobogós harmadik helyen végzett.

A Füstös Nyúl Kupa tavaszi-nyári-őszi versenyein való szereplés eredményeinek összegzéseként a magyar bajnokságban Loncsár András a harmadik, míg Turanitz Gergely a hatodik helyet foglalja el. Mindezt még európai viszonylatban fokozza, hogy a hazai és külföldi eredményei alapján Andris steaksütésben felkerült az SCA európai tagszervezetének TOP 10-es ranglistájára.