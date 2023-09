Reggel a csoportszobákban csillogó szemű gyerekek várták a szüreti foglalkozást. Mint megtudtuk, a nap a hagyományőrzés jegyében telt: az apró kezek szemezgették, majd darálták és préselték is a szőlőt, majd elkészült a must is, amit annak rendje és módja szerint, akinek kedve volt, meg is kóstolhatott. A beszámolókból az is kiderült, hogy a jó hangulatról az Óvodai Szülői Közösség gondoskodott, a helyi gyümölcsfeldolgozó pedig gyümölcslevekkel, a pékség pedig pogácsával vendégelte meg a gyerekeket.

Nagyon lelkesen préselték a szőlőt.

