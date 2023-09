Hazánk bővelkedik csodás műremekekben, impozáns kastélyokban, ám mind közül a dégi Festetics-Kastély igazi unikumnak számít, hiszen ez hazánk egyik legszebb klasszicista kastélya, angolparkja pedig a legnagyobb Magyarországon. Népszerű filmforgatási helyszín, itt forgatták többek között a Kincsem című magyar kalandfilm több jelentét is, így nem véletlen, hogy szeptember 1-én a parkmoziban levetítették a népszerű filmet.

Schranz Mónika létesítményvezetővel a helyszínen egyeztettünk találkozót. Megérkezésünkkor a panoráma ezúttal is levett a lábamról, a patinás kastély körül pedig nagy volt a sürgés-forgás, hamar el is terjedt a hír, hogy újabb szabadtéri rendezvénnyel készülnek. Helyet foglaltunk, a székek kényelmesek, a környezet pedig pazar volt. Pont annyira elegáns, amennyire kell és pont annyira hagyományos, hogy tökéletes feelinget adjon. Időközben Schranz Mónika létesítményvezető is megérkezett, isteni finom limonádéval és kávéval kínált.

–Úgy gondolom, hogy a Festetics-kastély méltó helyszínt biztosít minden kulturális rendezvény számára. A látogatók szeretik az emeleten található új kiállítást is, amely hazánkban egyedülálló módon szabadkőműves tematikájú tárlattal várja a vendégeket. De ugyancsak népszerűek a földszinti termek, ahol a kastély építéstörténete és a Festetics család története került feldolgozásra. Több sikeres nyári rendezvényen vagyunk túl, volt nálunk már veterán autós találkozó, vadászkürt verseny, kutyás bemutató, Electric Garden koncert az elektronikus zenét kedvelőknek piknikhangulattal, látványos fényeffektekkel megfűszerezve, de még hosszasan sorolhatnám. A nyár utolsó hétvégéjén a Festetics-kastély fényei rendezvényünkön szintén változatos látványossággal, kézműves foglalkozásokkal és koncerttel is készültünk, ahol minden korosztály megtalálta számára legérdekesebb programot.

Minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót a nyár folyamán.

Fotó: Balogh Marcell/Festetics-Kastély

Ősszel is folyatódnak rendezvényeink. Szeptember 17-én a Kulturális Örökség Napja keretében több alkalommal is szakmai tárlatvezetést tartunk, szeptember 20-21-én pedig nyílt nap lesz esküvőszervező ügynökségek részére. De találkozhatunk még agarakkal is szeptember 23-24-én és a hónap utolsó hétvégéjén itt rendezik meg a 2023-as Magyar Országos Disc Golf Bajnokságot. Terveink szerint egész éven át érdekes programokkal várjuk a látogatóközönséget.