Lehrner Zsolt elmondta, hogy azért repes különösen a szíve, mivel a szeptember 22-én, a Szent István Király Múzeum – Csók István Képtárban nyíló kiállítás több kulturális intézmény együttműködésének az eredménye, amely ráadásul a Szent István Király Múzeum és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar régi vágyát is beteljesíti majd: a két intézmény ugyanis közösen lesz jelen a jeles alkalmon.

– Székesfehérváron minden mindennel összekapcsolódik, ami pedig nem kapcsolódik össze, az a jövőben mindenképp össze fog – mondta az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője, Dobri Dániel a sajtótájékoztatón. Hozzátette: a zenekarnak mindig is fontos volt, hogy a zenei életbe bekapcsoljon más művészeti ágakat. Elárulta azt is, hogy az életműkiállítás megnyitóján egy 20. és egy 21. századi darab is felcsendül majd. Nevezetesen; Kodály Zoltán 2. vonósnégyese és saját maga 1. vonósnégyese.

Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Wehner Tibor művészettörténész is felszólalt. Beszédében Jónák Tamás festőművész munkásságát méltatta, illetve mutatta be. Wehner Tibor vele kapcsolatban úgy fogalmazott: meglehetősen visszavonultan és magányosan dolgozó alkotó, aki saját festői utat járt be, ami a magyar művészetben is jelentős, erőteljes expresszionista festészeti áramlattal állítható párhuzamba. Mint mondta, művészete az évtizedek során némileg változott. Önarcképeket, tájképeket is fest, de a legjelentősebbek a mitológiai témájú alkotásai, amelyekből szintén láthatnak majd az érdeklődők a Csók képtárban nyíló tárlaton.

Horti Gábor, a Nemzeti Múzeum Kft. általános igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy kifejezetten nagy örömükre szolgál ennek a kiállításnak a megszervezése, kivitelezése, hiszen a Nemzeti Múzeum Kft. kiemelt feladata a kortárs művészetek pártfogása.