Különleges képeslapok a VMK Tolnai utcai tagkönyvtárában

A pesti magángyűjtő, Sárosi István képeslapkollekciójával már az ország több könyvtárában is megfordult, most pedig ismét Székesfehérváron mutat be egy válogatást.

Egyik képeslap a kiállítás anyagai közül. Forrás: Sárosi István képeslap-gyűjteménye

Mint ismert, Sárosi István közel hét évtized alatt mintegy 65 ezer képeslapot gyűjtött. A kollekciójának sokszínűségét mutatja: balatoni, Afrika állatait és növényeit bemutató, Bibliai irányzatú levelező lapjainak sokasága, de még hosszasan sorolhatnánk. Nem véletlen, hogy már évek óta rendszeresen hívják az ország számos városába kiállításra és mindig nagyon örül, ha Fehérvárra is ellátogathat. Biztosan sokan emlékeznek még áprilisi, valamint júliusi tárlatára, amelyeknek a VMK Tolnai utcai tagkönyvtára adott otthont. Nos, az újabb tárlatnak is a hagyományokhoz hűen Palotaváros kedvenc bibliotékája ad teret a könyvtár nyitvatartási idejében október 3-31. között az Országos Könyvtári Napok alkalmából. Forrás: Sárosi István képeslap-gyűjteménye – Az októberi anyagom a Képes könyv címet kapta, mely a kódextől kezdve a mai nyomdatermékekig bezárólag egy villanásnyi áttekintést próbál adni – mondta a FEOL megkeresésére Sárosi István gyűjtő, aki hozzátette, hogy az írott szöveg díszítése ábrákkal már az ókorban gyakorlat volt, melynek célja lehetett a leírtak értelmezésének segítése. Mint mondta erre is láthatnak majd az érdeklődők példákat a kiállításon, ahol bemutatásra került többek között az 1452-ben Johannes Gutenberg által kiadott első nyomtatott szövegű könyv is, a Biblia.

