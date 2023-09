A kisgyermekes anyukák számára mérföldkőnek számít a pillanat, amikor a teljes munkaidős anyaságot felváltják a munkával teli hétköznapok. Hogyan viszonyulnak a kisgyermekes anyukákhoz a munkáltatók? Hogyan oldhatják meg az édesanyák hatékonyan a munka és a család közti logisztikát? Milyen elvárások nehezednek a munka világába visszatérő édesanyákra? Ezen kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők a „Vissza a munkába!” címmel megtartott karrier tanácsadáson.

A kisgyermeke anyukák hasznos tippeket kaphattak Renkó-Schneider Rékától, aki maga is két gyermek anyukája, és egy éve foglalkozik karrier tanácsadással. Mint mondta, gyermekei születése előtt fejvadászként dolgozott, s munkája során többször tapasztalta, hogy habár a munkába visszatérő édesanyák elszántak és motiváltak, mégis gyakran önbizalomhiánnyal és saját értékük alábecsülésével küzdenek.

– Az egyik legnagyobb kihívás ilyenkor a „zsonglőrködés” minden szempontból, logisztikailag és lelkileg is. Amit látok, hogy nagy nehézség ilyenkor, az az önbizalomhiány. Az anyukák otthon vannak évekig, több gyermek esetén akár 4-5 évig is, és kiesnek a munkavállaló szerepéből, hiszen ott a háztartás, az anyaszerep, a feleségszerep, amikben teljesíteniük kell, és már nem is hiszik el magukról, hogy képesek helytállni egy munkahelyen – beszélt tapasztalatairól a szakember, aki a jelenlévőkkel végigvette azokat a lépéseket, amelyek ebben a helyzetben segítséget nyújthatnak.

A munkáltatói oldal kapcsán elhangzott, a kisgyermekes édesanyák megítélése nagyon megosztó, sokszor hallani diszkriminációról, de szerencsére egyre több az olyan, modern felfogású munkahely, amely támogatja a kisgyermekes anyukák visszatérését a munka világába.