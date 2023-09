Nemzetközi figyelem irányul idén is az Európai Mobilitási Hétre és Székesfehérváron is különleges programokkal készülnek az kihívásra. Ebben az évben azonban nem csak a felnőtteket, hanem az iskolásokat is meghívják, hogy vegyenek részt a városi közösségi életben egy kivételes verseny keretében. A szervezők olyan 5-8. évfolyamos általános és középiskolai osztályokat keresnek, akik meg akarják mutatni, hogy ők a város legmobilisabb osztálya. De mi is ez pontosan?

A verseny egyik oldala a sportosság és az aktivitás. A diákoknak lehetőségük van bemutatni, mennyire ügyesek különböző mozgásformákban. Legyen szó bicikliről, rollerről, gördeszkáról, görkorcsolyáról vagy akár segway-ről, a cél az, hogy minél változatosabb eszközökkel jelenjenek meg.

A másik oldal a közösségi közlekedés szabályainak ismerete. Egy izgalmas vetélkedő keretében mérhetik össze tudásukat, és gyűjthetnek pontokat.

A győztes osztály nem csak a „2023 Legmobilisabb Osztálya” címet kapja meg, hanem egy csodálatos tortát is, amelyet egy helyi cukrászda ajánl fel, valamint egy 100.000 Ft értékű sport ajándékutalványt is.

A részvételi szándékot előzetesen jelezni kell a verseny weboldalán található űrlapon, legkésőbb 2023. szeptember 15-ig. A rendezvény időpontja szeptember 22., 11.00 óra, a Németh László Általános Iskola előtt lesz. Gyülekező már 10.30 órától.

További információkat Fiáth Beáta rendezvényszervezőtől lehet kérni a [email protected] email címen vagy a 20/651-9273-as telefonszámon.

A verseny nem csak a sportolásról és a tudásról szól, hanem a közösségi és környezettudatos magatartás fontosságáról is. A verseny mottója: „Takarékoskodj az energiával!”