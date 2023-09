A NaTE egy baráti társaságból alakult még 2018-ban, melynek tagjai már előtte is együtt tevékenykedtek és szívügyüknek tekintették a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást, a hagyományok megőrzését – emlékezett vissza Szekeres Béláné, a NaTE vezetője a megalakulásukra. Hozzátette: a magyarok a történelem során többször is megérezték több mint ezeréves kultúrájuk elvesztésének veszélyét, ezért kiemelt fontos a NaTE-hoz hasonló kis civil szervezetek feladata, amelyek missziójuknak tekintik a magyar örökségek, értékek megőrzését!

A nagykarácsonyiak idén ünneplik ötéves jubileumokat. A jeles alkalomból pedig megkértük az egyesület vezetőjét, hogy foglalja össze dióhéjban, mi minden történt ez időszak alatt.

– Nagyon mozgalmas éveken vagyunk túl. Hathatós közreműködésünknek is köszönhető, hogy Nagykarácsonynak hosszú évek után hivatalosan is lett testvértelepülése. Azonban mi nem elégedtünk meg ennyivel és még 2019-ben két civilszervezettel is civiltestvérekké váltunk, név szerint az erdélyi Dungó Kulturális Egyesülettel Homoródkarácsonyfalváról és a Kórógy Hagyományőrző Egyesülettel (Horvátország). Utóbbi például azzal a céllal jött létre, hogy Kelet-Horvátország magyar falucskájaként ápolja a település magyar zenészhagyományait. Kapcsolatunk mindkettőjükkel azóta is töretlen lelkesedéssel épül, mélyül. 2021-ben a szintén erdélyi Komité Oklánddal (Székelyföld) erősítettük meg írásban is a barátságunkat. Ezen kapcsolatainkon felül számos helyi és kistérségi civil szervezettel ápolunk szoros barátságot és folytatunk közös munkát. Úgy érezzük, azt hiszem mondhatom ezt a NaTE tagok nevében is, hogy érdemes volt minden egyes percet végig csinálni az elmúlt öt évnek. Természetesen a jövőben is mindent megteszünk azért, hogy a már meglévő kapcsolataink tovább erősödjenek, és lehetőség szerint akár határon innen és túl is az ismeretségeink bővüljenek. Az alapvető missziónk a továbbiakban sem változik: cél a nemzeti identitástudatunk erősödése, hagyományaink megőrzése és annak méltó átadása az utókor számára.

Az egyesületen belül az egészséges életmódot is fontosnak tartják: teljesítették a III. Szentiván Trail hatkilométeres szakaszát is.

Fotó: Egyesület

Az ünnepi gondoltatok után pedig az elmúlt hónapokra kerültek középpontba. Hiszen az év utolsó napjához hasonlóan, nyár végén is ajánlott számvetést, összegzést készíteni az eddig megtett útról, és az elvégzett feladatokról. A NaTe-t ismerve pedig a legmelegebb hónapok sem múlhattak el kirándulásuk és rendezvények nélkül a magyar kultúra megőrzésének jegyében. Emellett pedig a test és lélek edzése sem maradhatott el.

– Az idei nyarunk is igen sok programmal telt, ősszel jöhet a folytatás. Nyár elején Székelyföldön jártunk. A Komité Oklánd főszervezésében Civilszervezeti Találkozón vettünk részt. Megismerkedtünk a helyi értékekkel, bemutattuk viseleteinket, tájjellegű ételeinket és sok-sok közös beszélgetéssel töltöttünk négy csodálatos napot Oklándon. Aztán itthon következtek a különböző programjaink, amelyek elég sokrétűre sikeredtek, volt közötte trianoni megemlékezés, kerékpáros gasztrotúra, gyalogos zarándoklat Németkérről Alsószentivánra az „1Úton" országos rendezvény keretében. Az egyesületen belül az egészséges életmódot szintén nagyon fontosnak tartjuk, így körbetekertük a Velencei-tavat és természetesen nem hagytuk ki a III. Szentiván Trail hat kilométeres szakaszát sem, ahol szintén több baráti civilszervezettel együtt vettünk részt. Az elmúlt hétvégét pedig a horvátországi Kórógyon töltöttük, ahol 16. Kárpát-medencei Magyar Zenészek Találkozójára voltunk hivatalosak. A szombati délután folyamán népviseletbe öltözve, a helyi és több országból érkező vendégsereg a szintén résztvevő öt zenekar kíséretében végig vonultunk Kórógy főutcáján, majd kulturális műsorok keretében mindenki megmutatott magából valamit, este pedig kezdődött a vidám táncos program. Székely testvéreink szintén hivatalosak voltak, így ismét szép napokat tölthettünk együtt. Erdélyi barátaink szavaival élve: „már nemcsak civil testvéri kapcsolatok alakultak ki, hanem civil unokatestvéri kapcsolatok is."