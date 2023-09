A dátum szeptember 15., este 19 óra! Jelentkezni Karácsony András közművelődési szakembernél lehet messenger üzenetben. És ami még nagyon fontos: jó idő esetén a sportcentrum, míg rossz esetén a faluház ad otthon a minden bizonnyal telt házas eseménynek, ahová – ahogy eddig is – a közönséget is nagy szeretettel várják.

Az eddigiekből kiindulva a felejthetetlen este garantált! Mint megtudtuk, a csapatok ételt-italt is hozhatnak magukkal, játék közben is fogyaszthatnak, ám sokszor erre nincs is idejük a sok fejtörő kérdés (54!) közben. Az esemény célja pedig nem változott: közösségteremtés, hogy az ember kimozduljanak a szürke hétköznapokból.