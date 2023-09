Minden hozzávaló adott, a tökéletes hétvége receptje összeállt! A napsütést már megrendeltük, a kukták feltűrték már az ingujjaikat, bekészítették a fakanalaikat, hamarosan indulhat a főzés a megye több településén, köztük a cecei paprika hazájában és a királyok városában is. Bár való igaz, hogy a hétvége egyértelmű sztárja egy héttel később érkezik, de az őméltóságának járó csillogás nem maradhat el. Mondhatni, megbocsátunk neki. A finom falatok, bizonyára feledtetik majd várakozásaink fáradalmait – kiről is beszélünk? Hát persze hogy a lecsóról. Ki kenyérrel tunkolva vagy nokedlire szedve fogyasztja, ám egy biztos, mindenkinek van egy jól bevált otthonról hozott receptje. Tudják, ahogy szokták volt mondani: „lecsót még az is főz, aki nem tud főzni!"