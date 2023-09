Az átmeneti időjárásnak elengedhetetlen része az eső. Bár a szabadtéri programoknak általában nem kedvez, mégis több dologgal is kárpótol minket a négy fal között töltött percekért. Gondoljunk csak bele, hogy az eső nyomán kihajt az élet, kicsit megtisztul a világ, és hallgatva a ritmusos, halk szemerkélést mi is megnyugodhatunk, lelassulhatunk végre. Régen, talán egy filmben hallottam azt, hogy Isten benne van az esőben. Töprengeni kezdtem ezen, annak ellenére is, hogy nem vagyok egy kifejezetten vallásos ember. Elképzeltem, hogy amikor esik, fent az Isten szomorúan tekint le ránk. Látja a szenvedéseink és küzdelmeink, átéli a fájdalmunk és könnyeivel ölel magához, tudatva, hogy nem vagyunk egyedül.