Azzal, hogy valaki akár csak „másodpilótaként” az autó anyós- vagy hátsó ülésén gyakran utazik, óhatatlanul is magába szívja a közlekedési kultúrát, partnere vezetési stílusát. A legtöbbet apukámtól és a páromtól tanultam, akik akarva-akaratlanul is a család sofőrjei voltak, egészen addig a pillanatig, amíg jómagam is jogosítványt kaptam a kezembe. Azonban a tanítások, történetek közül egy nagyon megmaradt: ha sebességet mérő rendőrt látunk, nemcsak villogunk a szembejövő „potenciális áldozatnak”, de mutatóujjunk körkörös járásával jelezzük is az egyenruhás jelenlétét a másik félnek. Kiveszőben ez a szokás, mondta mindig apu. A hétvégén rá gondolva mosolyogtam magamban, miközben minden második szembejövő autós hasonlóan jelzett nekem. Van remény.