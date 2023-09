A helyszínen azt is megtudtuk, hogy az izgalmasnak ígérkező feladat koránt sem olyan egyszerű. Bár egy profi ugróköteles számára rutinfeladatnak tűnik, ha egy vele szemben álló partneren is át kell hajtani az ugrálókötelet, ám ha a másik fél egy kicsit is bizonytalan, vagy kiesik a ritmusból rögtön megváltozik a helyzet. Arról nem is beszélve, ha ezt a szituációt több százszor kell egymás után leküzdeni hiba nélkül. A több száz főből álló sorfalban kicsik és nagyok egyaránt szerepet vállaltak. Bár a hőn áhított cél sajnos többszöri próbálkozásra sem sikerült (123 lett a legmagasabb kötéláthajtás szám), a résztvevők fáradt mosollyal az arcukon fejezték be az eseményt, hiszen a lényeg talán nem is a rekord volt, hanem az a több száz résztvevő fiatal, akit sikerült bevonni a programba.

Fotó: Fehér Gábor / FMH