Villamosvasút Dunaújvárosig

40 éve adták át a Budafok-Háros - Pusztaszabolcs - Dunaújváros közötti hetven kilométeres szakaszának villamosítását. Urbán Sándor, a MÁV akkori vezérigazgató-helyettese, a villamos vonalat átvéve hangsúlyozta gazdasági fontosságát. Évente 76 millió forint értékű gázolajat takaríthatnak meg e hetven kilométeres szakasz üzemeltetésével. Megnövekszik általa az utazósebesség, hatékonyabbá és szervezettebbé válhat segítségével a szállítás a Budapest—Pécs közötti vasúti szakaszon.

Bizony, ilyen is volt!

„16 évet betöltött lányokat szövőtanulónak felvesz a PTM Angyalföldi Szövőgyár. A betanulási idő 8, illetve 12 hét, ezen idő alatt kb. a havi fizetés 1200, - Ft és napi 1 Ft-ért biztosítunk ebédet. Későbbiek folyamán jó kereseti lehetőség a teljesítéstől függően 2500, - Ft-tól. Lakást minimális térítés mellett adunk." – álláshirdetés 1973-ból.

Ó, azok a régi vásárok!

Manapság már annyi akcióról hallani. Okostelefonunkat bekapcsolva szinte letámadnak minket a különböző multik leárazásainak hadai. Régebben minden egy picit más volt, talán jobb is, szebb is, életközelibb is. Az 1993-as szeptember 5-i hírlap címlapján megjelent életkép pedig pontosan ezt a világot tárja elénk: egy régi, vásári forgatag „jelenetét". Aki kapja, marja alapon működtek.

„Immár 17. alkalommal rendezték meg a Fehérvár vásárt, melyet minden eddiginél nagyobb érdeklődés jellemzett — mondta a Fehérvár Áruház igazgatója, Halász János. A szombati napon 38 millió forintos forgalmunk volt, s mintegy 100 ezer ember fordult meg az áruház környékén és látta a szórakoztató műsorokat. Vevő legalább 40 ezer volt, akik több, mint 250 hűtőszekrényt, ugyanennyi tévékészüléket és férfi öltönyt vásároltak..."