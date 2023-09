A környékbeli termelők és kézművesek portékáira vágyók 14 és 19 óra között szerezhették be kedvenceiket. A progam a „Nyárbúcsúztató kavalkád" címet kapta., amelyt mint megtudtuk az IGenerácioert Egyesület megbízásából a #vegyelfejert vásárok szervezője az E&E valósította meg. A fehérvári és környékbeli termékek vására mellett számos egyéb érdekesség is várt a kilátogatókra. Ott volt például a megye egyik kedvenc humorfelelőse, Andi bohóc, de a közönségkedvenc Buch Tibor az énekes-színész is koncertet adott a szép számban kilátogató családok nagy-nagy örömére. Noha a beborult égbolt némileg ráijesztett a szervezőkre, de a szuper jó hangulat és a fantasztikus illatok magasba szállva elűzték az eső felhőket is!

A legkisebbek is megtalálhatták kedvenc játékaikat.

Fotó: Nagy Norbert

Kísérő programok is akadtak szép számmal: népi játszóház, fakosaras hinta, arcfestés, csillámtetkó és EuroJumping, mellyel a magasba repülhettek a résztvevők, hogy körbe nézzék ezt a fantasztikus teret. A téren szintén tiszteletét tette Kovács Zsoltné önkormányzati képviselő, aki a rendezvény egyik főtámogatójaként járt-kelt a kézművesek és termelők portékáit vizslatva. Az esemény fővédnöke a Vargha Tamás országgyűlési képviselője volt. Az E&E szervezőitől megtudtuk, hamarosan jön a folytatás: a következő program október 8-án a Szárazréti Közösségi Házban kerül megrendezésre.