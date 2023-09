Hogyan jött az egyesület ötlete, mit kell tudni róla?

– 2003. óta foglalkoztam kutyakiképzéssel, és mivel sok negatív kutyatartással-neveléssel kapcsolatos problémát tapasztaltam, elhatároztam, hogy szeretnék tenni valamit a felelős kutyatartási kultúra fejlődéséért Magyarországon. A Dog Plusz Egyesületet 2010-ben kezdtem el szervezni, és 2011. márciusban jegyezték be. Fő célunk a kezdetekkor az volt, hogy tevékenységeinkkel segítsük a kutyatartási kultúra fejlődését, segítsük a viselkedési problémás mentett kutyák kiképzését és örökbeadását, valamint szükség esetén segítsünk nehéz helyzetben levő kutyatartóknak.

Szépen hangzik! Konkrét példákat is tudna felhozni a munkájukból?

– A kutyatartási kultúra leghatékonyabban ismeretterjesztéssel fejleszthető, például kutyás bemutatókkal, ahol nem csak szórakoztatjuk a közönséget, hanem megmutatjuk, elmagyarázzuk a kutyatartás-nevelés alapjait, mit érdemes és mit szükséges a kutyáknak megtanítani a problémamentes együttélés érdekében. Éves szinten 20-30 bemutatót tartunk óvodákban, iskolákban és különböző rendezvényeken. Emellett folyamatosan végeztük félős és extrém félős bántalmazott mentett kutyák rehabilitációját, ideiglenes befogadóként. Ezek a négylábúak általában több évig maradtak gondozásunkban, mire olyan lelki állapotba kerültek, hogy örökbe adhatók lettek. Jelenleg három olyan kutyánk van, akik rehabilitálás alatt állnak.

Ezen felül az elmúlt 12 év alatt többször segítettünk nehéz helyzetben lévő állattartóknak. Volt, hogy pár tízezer forinttal, de akadt, hogy 200.000 forintot gyűjtöttünk egy-egy kutya állatorvosi kezelésére. Két nagyon emlékezetes adománygyűjtésünk volt. Az egyik 2016-ban, amikor egy beteg édesanyának gyűjtöttünk gyógykezelésre, és adománygyűjtő sétánk keretében 650.000 forint jött össze. A másik néhány hónapja volt, amikor egyik tagunk, Anita móri farmjáról eltűnt egy kenguru, és sajnos nem élte túl a kalandot. Ekkor több mint 500.000 forintot sikerült összegyűjtenünk, hogy új társat tudjon vásárolni az egyedül maradt kenguru mellé.

Egy kicsit a mottójuk rátérve: „Együtt a felelős kutyatartásért! Tegyük jobbá az emberek és a négylábúak életét!" Mit jelentenek Önöknek ezek a felhívások, mi a céljuk vele?

– Nagyon fontos, hogy a kutyatulajdonosok megértsék, kizárólag az ő felelősségük, hogy kutyájuk minden körülmények között megfelelően viselkedjen. Így elkerülhetőek lennének például a kutyatámadások, vagy éppen a kutyabántalmazás. Azzal, hogy az embereket megtanítjuk a felelős és kulturált kutyatartásra- és nevelésre nagyban hozzájárulunk ennek a megvalósulásához.

Kasza-Pirka Ildikó: Ha a gazdik tudják mikor, mit, hogyan csináljanak, akkor a kutyájuk is boldog, megbízható, kiegyensúlyozott lesz

Fotó: Egyesület

Ahogy említette is, nagyon sok tevékenységet végeznek, de még nem beszéltünk a mentőkutyás csoportjukról, amely a napokban ünnepelte 1 éves fennállását. Ha jól tudom ők segítettek például Jack, a móri kenguru keresésében is...

– Az ötlet már körülbelül öt éve megfogalmazódott, de éppen a covid idején került előtérbe, és sajnos a járvány késleltette a megvalósulást. 2022. év eleje óta aztán már aktívan szerveztük a csoportot, és az idei évben sikerült egy elhivatott emberekből és kutyáikból álló kis csapatot összehozni. Jelenleg tanuló fázisban vagyunk, rengeteget tréningezünk kutyáinkkal, képezzük magunkat más területeken is: például elsősegély, újraélesztés, illetve tagjaink idén októberben részt vesznek a 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyamon is. Jack, a móri kenguru keresése tulajdonképpen az első éles bevetésünk volt, ahol együtt dolgozhattunk egy nálunk sokkal tapasztaltabb csapattal, a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Nagyon fontosnak tartjuk az együttműködést más szervezetekkel, hiszen mindenkinek másban van tapasztalata, mindenki máshoz ért, és az éles bevetéseken nagyon fontos a közös munka.

A mentőkutyás csoport a napokban ünnepelte egy éves születésnapját.

Fotó: Egyesület

Akkor mondhatjuk, hogy Önök, a már említett egyesületekkel együtt igazi szürke eminenciások? Ha jól tudom, bár sokan úgy gondolják a mentőkutyás tevékenység egy fizetett tevékenység, nem az. Mégis hogyan tartják fent magukat?

– Igen, jól látja! A mentőkutyázás olyan önkéntes tevékenység, amelyben a kutya gazdája önzetlenül áldozza fel szabadidejét arra, hogy kiképezze kutyáját és saját magát, hogy egyszer majd segíthessen eltűnt emberek keresésében. Ehhez nyújt egyesületünk hátteret, de mi sem kapunk pénzt érte. Pályázatokból, támogatóktól igyekszünk támogatást szerezni, hogy finanszírozni tudjunk mindent, de ezekből sajnos kevés jön be. Sokszor saját forrásainkból is beletesszük, hogy finanszírozni tudjuk a tréningeket, képzéseket, felszerelések vásárlását, vagy akár az ügyintézéshez használt üzemanyagot. Folyamatosan keresünk támogatókat, és adománygyűjtő programokat is szervezünk. Legközelebb Állatok világnapja alkalmából lesz adománygyűjtő nyílt nap a móri DoriNita családi farmon, ahol az érdeklődők sokféle állattal ismerkedhetnek - többek közt a híres kengurukkal is. Fontos megemlíteni, hogy Fejér megyében nincs olyan mentőkutyás csoport, akik minden területen magas szintű tudással rendelkeznek (mantrailing, területkutatás, romkutatás), ezért van szükség csapatunkra. Jelenleg három nemzetközi vizsgával rendelkező kutyánk van (területkutatás, romkutatás, mantrailing), és hat kutyával készülünk vizsgákra, hogy meg tudjuk valósítani fő célunkat: létrehozni és fenntartani egy olyan profi csapatot, mely elsősorban Fejér megyében nyújt segítséget eltűnt személyek felkutatásában.