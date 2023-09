Szeretne visszarepülni a 70-es, 80-as, 90-es évek világába és egy felejthetetlen élmény részese lenni? Székesfehérváron és környékén most erre is lehetőség nyílik. A MÁV több szerelvényt is indít, hogy visszahozza a “vonat füstös” időket.

2023: az évfordulók éve

Az M41-es sorozatú „Csörgő” mozdonyok 50 évesek, a V43-as sorozatú „Szili” mozdonyok 60 évesek, az M61-es sorozatú „Nohab” mozdonyfordulók szintén 60 évesek, és az Utasellátó a 75 évesek. Az idei évben tervezett rendezvényeken ezen járművek, és az Utasellátó is kiemelt hangsúlyt kapnak.

Székesfehérvári retró hétvége

Szeptember 16-án és 17-én a Székesfehérvár – Komárom (5-ös) vonalon közlekednek a különleges szerelvények. Az 5-ös számú vasútvonalon a Székesfehérvár és Komárom között közlekedő személyvonatok minden járata retró összeállításban közlekedik a hétvégén és 3 különböző mozdony áll majd a forgalomba.

A hétvége sztárjai:

M61 001-es Nohab mozdony: Frissen felújított állapotban továbbítja a "vegyes szerelvényt".

Szergej mozdony: Narancs festésben közlekedik, és a 90-es éveket idéző ​​"telikék szerelvényt" továbbítja.

M40-es Púpos: Jendrassik motorral hajtva, olajzöld ingavonattal közlekedik.

424-es gőzmozdony: A retró hétvégék egyik legnépszerűbb attrakciója, expresszvonatként közlekedik Budapest és Veszprém, majd napközben Veszprém és Székesfehérvár között ingázik, hogy este Veszprémből ismét visszatérjen a fővárosba.

Jegyvásárlás

A retró vonatok mindegyike az általános díjszabás és kedvezmények szerint vehető igénybe. A gőzmozdonyoktatású EKF retró expresszvonatokon a helyjegy váltás kötelező, melynek ára 300 forint. A teljeskörű jegyértékesítés várhatóan szeptember 12-én indul.

A rendezvények szervezése folyamatban van, további részletek és a menetrend az alábbi linken találhatóak.