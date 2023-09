Bár a reggeli zuhogó eső ráijesztett a szervezőkre, ám a megérkező szovjet típusú csodák hangjai pikk-pakk elűzték a szomorúságot és mint később kiderült, az esőfelhőket is. A kíváncsiskodók egyre csak gyűltek, miközben a történések is kezdtek beindulni. Kicsik és nagyok, lányok és fiúk egyaránt kíváncsiak voltak, hogy mit tudnak ezek a járgányok! Volt, aki esernyővel és volt, aki esőkabátban érkezett, de akadt olyan is, aki fittyet hányva a körülményekre, pólóban és baseball sapkában a fején jelent meg. Érdeklődésünkre az úriember azt mondta: „Meglátod, hamarosan előbújik a nap is!”

És lám-lám igaza lett! Bár az aszfalt továbbra is vizes volt, de ez sem zavarta a verseny harminckét résztvevőjét, akik kimondottan élvezték a nedves pályát. Többen a versenyzők közül úgy nyilatkoztak, hogy a driftelésnek még kimondottan jót is tett, első osztályúra sikerült! Ahogy ők fogalmaztak: „Látványos és sárpörgetős esemény lett!” A gumifüstölős-show mellett hangrobbanásban, ügyességi, hagyományos és ladahúzó versenyekben is mérettettek a négykerekűek. Az utóbbira pedig legnagyobb meglepetésünkre nem csak férfiak, de nők is jelentkeztek! Dudar Krisztiánnal a nap végén a helyszínen szóba elegyedve megtudtuk, hihetetlenül hálás az eseményért!

Volt itt minden: felvonultatták, drifteltették, és még el is húzták a Ladákat

– Nagyon sokan voltak az utcákon és integettek nekünk a felvonuláson Kisláng és Mátyásdomb között. Felemelő érzés volt, ahogy az is, hogy a szomorkásabb idő ellenére is ennyien tiszteletüket tették és aktívan kivették a részüket a szórakozásból, a feladatokból. Bízom benne, hogy hamarosan visszatérhetünk Mátyásdombra! – kezet ráztunk majd az ünnepélyes eredményhirdetésre sietett, ahol kiderült, kik lettek a dobogósok. Idősebb Kurucz Tibor nem csak szlalomban, de a hangnyomás versenyben (leghangosabb Lada) is győzni tudott, míg a ladahúzásban Nyerges Barbara Hanna és Fehérvári Dávid végzett az élen.