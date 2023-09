A Székesfehérváron élő Drotleff Zoltán, Váci Mihály-díjas, Krúdy-érmes és Kláris nívódíjas költő legújabb kötetét mutatja be „Határtalan fényben" címmel, melynek különlegessége, hogy versei a pandémia alatt, 2020-ban és 2021-ben születtek – tudtuk meg Kalincsákné Molnár Zsuzsanna tagkönyvtárvezetőtől, aki elmondta azt is, hogy az eseményen minden bizonnyal egy fordulatos életút megismerése mellett a versekből is hallhat részleteket majd a közönség. A bemutatót szeptember 18-án, hétfőn 17 órakor tartják közvetlenül a szenior jógát követően.