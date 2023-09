A Sárosdi Kézműves Találkozó története több mint 10 évre nyúlik vissza, melynek egyértelmű célja a kézműves hagyomány éltetése és átmentése az utókor számára. 2012-ben még egy kisebb kiállítással kezdődött a kézműves ház udvarán ez a meseszerű történet, majd idővel országos hírűvé nőtte ki magát. Az elmúlt években a környező települések mellett voltak már Soltról, de Szécsényből is – tudtuk meg Takács Istvánné Erzsébettől, a Sárosdi Kézműves Egyesület elnökétől, aki elmondta, hogy most is mekkora lelkesedéssel készül az eseményre.

– Nagy öröm, hogy immáron a 12. találkozót tarthatjuk szeptember 9-én, szombaton 10 órai kezdettel, melynek keretében a hagyományoknak megfelelően sok megyei kézműves mutatkozhat be és tart foglalkozást, miközben a színpadon egész nap néptánc csoportok és népdalkörök szórakoztatják a megjelenteket. Az egész napi rendezvény mindenki számára ingyenes – zárta gondolatait.