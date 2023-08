A helyszín a már jól bevált és továbbfejlesztett Falupark volt szombaton, ahol kulturált és csodálatos környezetben szórakozhatott a család minden tagja. Ahogy a mondás is tartja: „Bevált recepten ne változtass!” – ebben a szellemben készültek a közösség tagjai, civil szervezetei, az önkormányzat munkatársai a település 21. születésnapjára. Délelőtt foci- és főzőversennyel, a csöppségeknek szóló műsorokkal készültek a szervezők. Ott volt például a megye egyik kedvenc humorfelelője, Andi bohóc, de színpadra lépett Gregus Anikó is, aki szintén szívmelengető produkcióval örvendeztette meg a közönségét. De ott volt Ambrus Attila, „Viszkis” is, aki a fazekasság rejtelmeibe is beavatta az érdeklődőket.

Ahogy Rauf Norbert az ünnepélyes eredményhirdetéssel egybekötött megnyitón fogalmazott, egy ilyen rendezvényt összefogás, és a faluban lakó önzetlen adakozók nélkül képtelenség lett volna megszervezni. Állításával csakis egyet tudunk érteni, hiszen ez az esemény – ahogy tapasztaltuk is – a tökéletes kikapcsolódás mellett egyszersmind a baráti társaságok találkozásának helyszíne is volt. A már említett délelőtti programok mellett megannyi fellépő szórakoztatta a falu apraját-nagyját a színpadon. Elég csak Essemm-et, Nemazalányt és Sofit, Matyi és a Hegedűst, Bunyós Pityut, vagy éppen Dévényi Tibort említenünk. Késő este pedig következhetett a retro disco egészen hajnalig.

De visszatérve a falunapi versenyek legjobbjaira, amelyre zsúfolásig megtelt a színpad előtti tér. A focikupát a „Brazilok” gárdája hódította el Gabeszék és Spancserék csapata előtt, míg a főzőversenyben a Vadkan névre hallgató különítmény diadalmaskodott, Gino és a Tűzoltóság ínycsiklandozó ételét megelőzve. Az ünnepség másik fénypontja a „Tiszta udvar, rendes ház”, illetve „Daruszentmiklós Községért Díj” átadása volt. Az előbbinél mintegy tizenegy falubeli és segítői munkáját ismerték el. Az utóbbinál két kiváló szakembert is díjaztak. Az egyikük Szallár Tímea volt, aki többgenerációs pedagógusa a községnek, már édesanyja is itt tanított, így általa ideje korán megismerte a pályát, az iskolát, a tanítás szeretetét. Évtizedek óta szívén viseli a gyermekek sorsát. A másikuk Csordásné Makra Katalin volt, aki 2006. októberétől kezdődően három cikluson át volt Daruszentmiklós képviselő-testületének, illetve az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának tagja. A Testület munkájában mindig tevékenyen részt vett, az önkormányzati programokon és rendezvényeken segítőkészen közreműködött. A gyermekei révén a szülői munkaközösség oszlopos tagja volt, segítette az óvoda és iskola összejöveteleinek sikerét. Vállalkozóként is mindig támogatta Daruszentmiklós közösségét és az önkormányzatot – hangzott el a méltatásában. Természetesen a taps nem maradhatott el, ahogy a bizakodás sem. A szervezők reménykednek benne – ha Isten is úgy akarja –, jövőre ismét lesz falunap, hasonló lelkesedéssel és vidámsággal megtöltve.